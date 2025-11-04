Ahmet Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı

Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan, dün hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Gülhan'ın ikindi namazına müteakip Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gülhan'ın manevi kızı Habibe Güldalı'nın yanı sıra sanat camiasından Erol Evgin, Şevket Altuğ, Erkan Can ile sevenleri katıldı.

85 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Gülhan, kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Gülhan, Haldun Taner'in öncülüğünde, Zeki Alasya, Metin Akpınar'la beraber 1967'de İstanbul'da kurulan Devekuşu Kabare'nin kurucularından oldu.

Çoğu Devekuşu Kabare'de olmak üzere 100'e yakın tiyatro oyununda rol alan, "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin"in de aralarında bulunduğu unutulmaz karakterlere hayat veren Gülhan, birçok sinema ve dizi filminde oynadı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ"

Oyuncu Şevket Altuğ, "Çok önemli bir değerdi,bizim neslin çok kıymetlisiydi. Çok iyi bir dostumuzdu, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Aramızda dostluktan başka bir şey yoktu. Sırayla gidiyoruz işte yavaş yavaş. Kendisinden en çok gırgır geçmeyi öğrendim şaka değil bu gerçek hayatı tatlılaştıran bir insandı, bardağın hep dolu tarafını görürdü" şeklinde konuştu.