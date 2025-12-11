Ahmet Mekin: Eskiden her şey bambaşkaydı

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Küçükçekmeceliler, Ahmet Mekin’i büyük ilgiyle karşıladı. Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Programın moderatörlüğünü kitabın yazarı Araştırmacı-Yazar Alican Sekmeç yaptı.

Gençliği Cennet Mahallesi’nde geçen Türk sinemasının yaşayan en yaşlı erkek oyuncusu Ahmet Mekin, salona Cennet Mahallesi’nden komşusu Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile kol kola geldi. Başkan Kemal Çebi’nin babasının yakın dostu olduğunu ifade eden Mekin; "1959 - 1999 yılları arasında Cennet Mahallesi’nde ikamet ettim. Kemal’in anne ve babasını tanıyorum. Gençliğini biliyorum. Belediye başkanlığını görmek benim için çok kıymetli. Küçükçekmece ve başkanımla iftihar ediyorum" diye konuştu.

Kemal Çebi de Ahmet Mekin’i Küçükçekmece’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; "Ahmet ağabey ile birlikte olmak benim için büyük ayrıcalık. Beraber aynı mahallede yaşarken şu anı hayal etmiş olsaydım, bu hayal gerçekleşmezdi derdim. Ahmet Mekin, çok doğrucu bir adam, ondan çok şey öğrendim. Duruş açısından, siyaset açısından. Çok sohbetlerimiz olmuştur. Babamın da yakın arkadaşı, dostudur. O dönem belediye başkanlarına danışmanlık yapıyor hem de belediye meclis üyeliği yapıyordu. Cennet Mahallesi’nin de isim babalığını yapmıştır" dedi.