Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ahmet Mekin: Eskiden her şey bambaşkaydı - Magazin haberleri

        Ahmet Mekin: Eskiden her şey bambaşkaydı

        Yeşilçam'ın usta oyuncusu 94 yaşındaki Ahmet Mekin, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 'Oyuncu Dediğin Ahmet Mekin' adlı kitap lansmanında yeni dönem sinema sektörünü değerlendirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 11.12.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Eskiden her şey bambaşkaydı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Küçükçekmeceliler, Ahmet Mekin’i büyük ilgiyle karşıladı. Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Programın moderatörlüğünü kitabın yazarı Araştırmacı-Yazar Alican Sekmeç yaptı.

        Gençliği Cennet Mahallesi’nde geçen Türk sinemasının yaşayan en yaşlı erkek oyuncusu Ahmet Mekin, salona Cennet Mahallesi’nden komşusu Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile kol kola geldi. Başkan Kemal Çebi’nin babasının yakın dostu olduğunu ifade eden Mekin; "1959 - 1999 yılları arasında Cennet Mahallesi’nde ikamet ettim. Kemal’in anne ve babasını tanıyorum. Gençliğini biliyorum. Belediye başkanlığını görmek benim için çok kıymetli. Küçükçekmece ve başkanımla iftihar ediyorum" diye konuştu.

        REKLAM

        Kemal Çebi de Ahmet Mekin’i Küçükçekmece’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; "Ahmet ağabey ile birlikte olmak benim için büyük ayrıcalık. Beraber aynı mahallede yaşarken şu anı hayal etmiş olsaydım, bu hayal gerçekleşmezdi derdim. Ahmet Mekin, çok doğrucu bir adam, ondan çok şey öğrendim. Duruş açısından, siyaset açısından. Çok sohbetlerimiz olmuştur. Babamın da yakın arkadaşı, dostudur. O dönem belediye başkanlarına danışmanlık yapıyor hem de belediye meclis üyeliği yapıyordu. Cennet Mahallesi’nin de isim babalığını yapmıştır" dedi.

        Sinema dünyasıyla eski ve yeni filmleri değerlendiren Ahmet Mekin; "Teknoloji çok ilerledi, bu kadar imkân var, insanlar gelişti ama o zamanki filmler daha bir sade, daha bir insana yakın. İnsana verebileceği bir şeyler var. Defalarca kez izlenebiliyor. Çünkü içinde sevgi vardı. Eski İstanbul, yeni İstanbul; eski Cennet, yeni Cennet gibi. O zaman her şeyin tadı bambaşkaydı" diye konuştu.

        Ahmet Mekin, programda siyasi ve sinema yaşamından kesitleri ve hatıraları katılımcılarla paylaştı. Sohbete Cennet Mahalleli komşuları da eşlik ederken, etkinlik duygu yüklü ve samimi bir atmosfere sahne oldu.

        Program sonunda Alican Sekmeç’in yazdığı, Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan "Oyuncu Dediğin Ahmet Mekin" isimli kitap katılımcılara hediye edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ahmet mekin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP Terörsüz Türkiye Raporu'nu sundu
        MHP Terörsüz Türkiye Raporu'nu sundu
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Adli emanet soygununda şüphelilerin kaçış anları!
        Adli emanet soygununda şüphelilerin kaçış anları!
        5G, iki yıl içinde tüm Türkiye’yi kapsayacak
        5G, iki yıl içinde tüm Türkiye’yi kapsayacak
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
        İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı
        Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Mantardan zehirlenip entübe edildi! Babasının karaciğeriyle hayata tutundu
        Mantardan zehirlenip entübe edildi! Babasının karaciğeriyle hayata tutundu
        Pasifik'te sular ısınıyor: AUKUS projesi hızlandırılacak
        Pasifik'te sular ısınıyor: AUKUS projesi hızlandırılacak
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"