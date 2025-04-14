İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti.

Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturulmuştu. İstanbul Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle yoğun bir çalışma yürütmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. (67) adlı şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.