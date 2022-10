Adım adım anlattı

Hedeften söz ettiğim ‘Kültür Yolu Festivali’ni kaç şehrimize yaymayı düşündüğünüz, planladığınız… Biz bizzat Beyoğlu üzerinden çok anlatıyoruz. Herkes neler olduğunu merak ediyor. Nasıl yapıldığını takip ediyorlar. Takip edip kendilerine de taktik etmeye başlayacaklar. Biz aslında buradan bir rol modellik yapıyoruz. Belediyecilik de buradaydı. Burada denediğimiz her şeyin Anadolu’da hep yapıldığını, denendiğini gördük. Dolayısıyla burası aynı zamanda bir vitrin. Beyoğlu, Beyoğlu ile sınırlı değil. Ben hatırlıyorum da belediyedeyken yaptığımız katener aydınlatma sistemi Anadolu’da birçok yere ilham oldu. Dış mekânlarda kafelere verdiğimiz dizayn bile bütün Anadolu’da aynı olabiliyor. Beyoğlu’nun şöyle bir misyonu var; Beyoğlu, entelektüel aklın üretildiği ve numunelerin yapıldığı bir yer. Sanat dediğimiz şey eğlence değil. Evet, eğlence ama sanat dediğimiz şey yeni bir tasarım. Bu şehirde yeni bir obje, bir binanın cephesi veya bir mutfak... Her türlü yenilik, bir sanat. Burada tatbik etme imkânı var. Çünkü yerli var, yabancı var. Herkes burada, dolayısıyla burası büyük bir pazar gibi. Burada koyduğunuz her yenilik burada kalmıyor. Buradan dünyaya gidiyor. Beyoğlu’nun bir ilçe sınırı olarak sınırları bellidir ama duygusal sınırları sınırsızdır. Sadece ilçeye dayalı bir etkinlik değil, burası metaforik olarak Beyoğlu kimliğinin, kendine münhasır bu alanın öğreticiliğidir, anlatıcılığıdır. Bunun için Beyoğlu hep önemli hep önemliydi ve hep de önemli olacak.

"ORALARDA SANAT VAR, EL EMEĞİ VAR"

Fotoğraf: DHA

İstanbul’a 1990’da geldim. Yarıyıl tatili için Mersin’e gittiğimde arkadaşlarımın sorduğu ilk soru, “Beyoğlu’na gittin mi, kaç kez gittin?” olmuştu. Herkes İstanbul’a geldiği zaman önce Beyoğlu’na uğramak, İstiklal Caddesi’nde gezmek istiyor. Bu da Beyoğlu’nun büyüsü olsa gerek...

Bir de başka yönden bakalım. Burada gördüğünüz gibi binaların dış cephelerinin büyük bölümü el işçiliğiyle yapılmış. Yani bizatihi sanat. Hepsi sanat. Bir sanatçı emeğiyle yapılmış kocaman enstalasyonlar gibi görün. Dolayısıyla ilgisi, algısı, ruhu başka. O ruhu buraya gelen insan hissediyor. Burası güçlü bir sanat, sergi alanı. "Açık hava müzesi şehirler" diyoruz ya, burası da öyle bir yer. Diyarbakır da öyle bir yer. Şöyle bir izahta bulunalım; Endüstri Devrimi gerçekleştirildikten sonra küçük bir desen, güzel bir tasarım milyarlarca üretilip dünyanın her yerine yayılıyor. Bu hem iyi hem kötü. İyi… Çünkü bu bir refah taşıyor. Kötü… Çünkü bir sanat, bir süsleme dünyaya hâkim oluyor. Oysa her şehrin milyonlarca farklı sanatı ve güzelliği var. Onlar yok olmuş oluyor. Teknolojinin geliştiği bu dünyada neden arkeolojik kazılara ehemmiyet fazla? Çünkü arkeolojide bulunan her bir desen, her bir yaklaşım, hatta geçmişte var olan endemik bitkiler bile bugüne ilham oluyor. Yani insanoğlu bazen çok şeye hâkim oluyor ama bir şeyleri kaybediyor. Bu önemli diye düşünüyorum. Şunu demeye çalıştım; antik kentler, tarihi mekânlar her zaman yeni düşüncelere ilham olmaya devam edecektir. Ehemmiyeti hiçbir zaman azalmaz. Çünkü oralarda sanat var, el emeği var.