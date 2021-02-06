Ahmet Selçuk İlkan, İbo Show ile uzun bir zamanın ardından sevenlerinin karşısına çıktı. Önemli eserlere imza atan Ahmet Selçuk İlkan'ın hayatı merak ediliyor. Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nerelidir? İşte merak edilen her şey...
AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ahmet Selçuk İlkan, 26 Ekim 1955- Adana'da doğdu. İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlayan İlkan, 1975 yılında Hayat dergisi`nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında ‘Hatırlar mısın?’ isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.
1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye`ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.
Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 sinema filminde rol almıştır.
KİTAPLARI
Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı
Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı
Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı
Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı
Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı
Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı
Bir Akrep Sevdası 1. Baskı
ALBÜMLERİ
Mum Işığında (Ayten),1982
Şiir Gözlüm (Fahriye Abla),1984
Bak Bir Erkek Ağlıyor, 1986
Bir Beyaz Karanfil, 1988
O Adam Benim, 1990
Seni Arıyorum (Allah Kahretsin),1992
Şairler Ağlamaz, 1997
Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi),2000
Yakılacak Adam, 2002
Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun),2005
Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi),2011
Söz, 2013
Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes, 2016
Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes, 2019
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