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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz

        A Milli Futbol Takımı, 10 kişi kaldığı maçta UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. HT SPOR Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 07.09.2024 - 00:10 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:19
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        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
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        Sosyal medyadaki sert eleştirileri okurken milli takımı dev aynasında görmeyen biri olarak maçın girişi benim için şaşırtıcı değildi. Ferdi, ilk 11’de başlayamayan world class seviyedeki 3 futbolcumuzdan biri olan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ve daha birçok önemli eksikle çıktığımız maçta yeni teknik direktörüyle ilk maçına evinde çıkan Galler’in maç başındaki baskısını yemenin bu kadar eleştirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu baskıyı kaza yaşamadan atlatan millilerimiz önce oyunu dengeleyip ardından da rakip kalede kendini göstermeye başladı.

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        İkinci yarıda vitesi yükselten millilerimiz tam maçın gidişatını kendimize doğru çeviriyorken on kişi kaldı. Bu dakikadan sonra da rakibinden sıra dışı bir baskı yemeyen A Milliler Uluslar Ligi’ni kıymetli bir puanla açmayı başardı.

        Bu takımın özellikle teknik direktör üzerinden bu kadar yıpratılmasını hiçbir manasının olmadığını düşünüyorum. Bu takım çok şey vaadeden, gerçekten güzel karakterlere sahip oyunculardan kurulu bir takım. Milli takımımız istikrarlı bir süreçle Avrupa’nın söz sahibi futbol ülkelerinden biri haline gelebilir. Uluslararası turnuvalarda başarılar kazanabiliriz. Artık kulüp tartışmalarını milli takım üzerinden çekip bu çocukları desteklemeliyiz. Biz gerçekten iyiyiz. Kendimizi aşağıya çekmeyi bırakmalıyız. Toplumun her kesiminin buna ihtiyacı var.

        Bu arada biraz da özel gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Türk Spor medyasında yeni bir soluk getirmeyi hedeflediğiz spor kanalımız HT Spor 10 Eylül tarihi ile yayın hayatına başlayacak. Size, sizi mutlu edecek bir içerik sunmayı hedeflediğimiz göz bebegimiz HT Spor çok büyük süprizlerle karşınızda olacak.

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