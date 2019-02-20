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Filmde sapkın bir rolün var, bazı sahnelerde zorlandın mı?



Ben her insanın seçimler yaparak hayatını şekillendirdiğine inanıyorum. Bu seçimlerde iyiliğin ya da kötülüğün, isteyerek ya da istemeyerek ortaya çıkmasına neden oluyor. Kendimizden yola çıkarak anlayabiliriz. Bazı hastalıklar dışında her şeyin seçimlerimizden kaynaklandığını görebiliriz. Bu da bizim duygularla hareket etmemizden kaynaklanıyor. Seçimlerimizi yaparken duygulara göre hareket edersek hatalara düşebileceğimizi inanıyorum. Mevlana hazretlerinin bir cok güzel öğütü var biri de: ''Hangi duygunu beslersen o seni yönlendirmeye başlar.'' Seçimi biz yaparız. Hangi duyguya bindiğimiz çok önemli. Bindiğimiz duygunun esiri olmak bize ve herkese zarar verir. Duygunun esiri olmamak için duygudan sıyrılıp bakmayı öğrenmeliyiz. O zaman seçimlerimizin daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Neyse tabi bu başka bir konu gibi algılanabilir ama sapkınlığı da ben bu çerçevede değerlendiriyorum. Bu birbirimizi de anlamanın birincil koşulu gibi geliyor. Ve işim gereği bu tarz durumların üstüne fazlaca eğiliyorum. Bu yüzden bu sahnelerde zorlanmadığımı belirtmek isterim. Bu bakış açısının faydasını görüyorum. Örnek vericek olursam: Othello, İago'nun laflarıyla kıskançlık duygusuna binmiş ve bu bindiği duygunun esiri haline gelince Desdemona'yı yani aşkını öldürmüştür.