Filme nasıl dahil oldunuz?



Rafael Cemo Çetin, 'New York in New York' filminin yapımcısı; Biz Rafael ile Craft Atölye'de beraber eğitim aldık, orada tanıştık. Bana hep "Birgün film yapacağım ve o filmde senin de oynamanı istiyorum." diyordu. Ama bahsettiği film 'New York in New York' değildi. Okul bitti, yollar ayrıldı, aradan 2 yıl geçti. Ben çalışıyorken beni aradı ve Cihangir'de görüşmek istedi. Cihangir'de Rafael'in yanında yönetmenlerimiz Serdar Gözelekli ve Muammer Koçak da vardı. 2 saat sürdü toplantı, heyecanlıydık hepimiz bana da senaryodan bahsetiler ben de çok heyecanlandım ve bu işte olmayı çok istedim. Toplantı sonrası 'New York in New York' filminin bir parçasıydım artık.