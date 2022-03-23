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Ahsen Eroğlu: Yılbaşında aşk yaşamaya başladık

Ahsen Eroğlu, önceki akşam yeni sevgilisi Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez objektiflere yansıdı. Genç oyuncu, "Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor" dedi

Ahsen Eroğlu: Yılbaşında aşk yaşamaya başladık
"Yılbaşında aşk yaşamaya başladık"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı "Sırça" adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam gerçekleşti.

Oyuncu Ahsen Eroğlu da gecede kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz veren ikili, ilişkileriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

"YILBAŞINDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADIK"

Gazetecilerle sohbet eden Eroğlu, "Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor." şeklinde konuştu.

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