Ahu - Suat Sungur çiftinin oğlu Ege 19'uncu yaşına girdi

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"İYİ Kİ DOĞDUN YAVRUM"

Ahu Sungur, oğlu Ege'ya "Bebeğim 19 yaşında. Dünya bir yana o bir yana… İyi ki doğdun yavrum. İyi ki annenim. Sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle ve aşkla çok yaşa. Sen babanla benim her şeyimizsin. 'Seni çok seviyorum' demek bile az geliyor çoğu zaman. En çok ne kadarsa o kadar çok seviyorum seni. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle seslendi.

Fotoğraflar: Instagram