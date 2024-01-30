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        Haberler Magazin Ahu - Suat Sungur çiftinin oğlu Ege 19'uncu yaşına girdi - Magazin haberleri

        Ahu - Suat Sungur çiftinin oğlu Ege 19'uncu yaşına girdi

        Ahu - Suat Sungur çiftinin oğlu Ege 19 yaşına bastı. Ahu Sungur, oğlunun doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutladı: Dünya bir yana o bir yana… İyi ki doğdun yavrum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:24
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        2002'de evlenen oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege 19'uncu yaşına girdi.

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        Ahu Sungur, oğlu Ege ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Paylaşımlarına oğlunu dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra Ege ile çektirdiği fotoğrafa da yer veren Ahu Sungur, duygusal bir not da düştü.

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        "İYİ Kİ DOĞDUN YAVRUM"

        Ahu Sungur, oğlu Ege'ya "Bebeğim 19 yaşında. Dünya bir yana o bir yana… İyi ki doğdun yavrum. İyi ki annenim. Sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle ve aşkla çok yaşa. Sen babanla benim her şeyimizsin. 'Seni çok seviyorum' demek bile az geliyor çoğu zaman. En çok ne kadarsa o kadar çok seviyorum seni. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle seslendi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ahu Sungur
        #Ege Sungur
        #Suat Sungur
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