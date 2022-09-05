Ahu Sungur korku dolu anlarını anlattı: Ölene dek unutmayacağım!

"ÖLEBİLİRDİK!"

Ahu Sungur o günü şöyle anlattı: "Ben de çocukken böyle biriyle karşılaştım. 11 yaşında çok korkunç bir şey yaşadım. Ailemle yaşadığımız apartmanda, Bodrum katında aynen Kısmet Hanım gibi çöp taşıyan, çöp toplayan bir bey vardı. Ne yapıldıysa o çöpler ve o kişi o evden, apartmanımızdan çıkarılamadı. Bir gün sabaha karşı ölene kadar unutmayacağım korkunç bir sıcaklık, duman, is, çıtırtılar içinde gözümü açtım. Baktım ki yanıyoruz! Yatağımdan kalktım, kardeşimi uyandırmaya çalıştım, uyandıramadım, her yer kapkaranlık, duman, sis, korkunç bir ısı, annemle babamın yanına gittim, annemi de uyandıramadım, babamı kaldırdım, babam kalktı, annemi sarstı, annemi uyandırdı, bizim odamıza geldi, kardeşimi kucakladı, salona gittik, itfaiye çoktan gelmişti. Bakın 6 katlı bir binadan bahsediyorum, biz 5. katında yaşıyorduk. İtfaiye kepçesi 5. katın penceresine geldi, bizi kepçeye alırlarken, kepçe 4-5 kişilik değildi, küçüktü... 'Çocukları yan eve verelim' dediler, babam beni bitişikteki yan komşumuza verirken elinden kaydım yan komşum tuttu beni. Aşağıdaki o kalabalığı hatırlıyorum; alevleri, çığlıkları, korkunçtu. Bir şekilde kurtulduk. Ölebilirdik. Eğer etrafınızda böyle insanlar varsa yetkililere haber verin" dedi.

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği, Ahu Sungur'un sunumuyla "Bir Şansım Olsa" Cumartesi-Pazar saat 13.00'te Show TV'de!