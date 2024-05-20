Ahu Sungur: Oyunculuk ünlü olma hali değildir
Ahu Sungur, adını vermediği meslektaşlarına, sosyal medya hesabından mesleklerini iyi yapmadıklarını belirterek göndermede bulundu
Esra Dermancıoğlu'ndan sonra Ahu Sungur da adını vermediği oyuncu meslektaşlarına sitem etti. Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk meslektaşlarına veryansın ederken; "Utandım... Orada onlar değil, ben olmalıydım" dedi. Sungur ise meslektaşlarının mesleğin kıymetini bilmediklerini söyledi.
Ahu Sungur, günümüz oyuncularının, oyunculuğun ünlülükle karıştırdığını, yarıçıplak olmanının oyunculuk olamadığını ve oyunculuk mesleğinin kıymetini bilmeyen meslektaşlarını eleştirdi.
"OYUNCULUK ÜNLÜ OLMA HALİ DEĞİLDİR"
Ahu Sungur; "Oyunculuk, çok kıymetli bir meslektir. Günümüzde, ünlülükle karıştırırlar. Ün: genellikle iyi, üstün bir niteliğiyle herkesçe çok iyi bilinip tanınma durumudur. Oysa ki, günümüzdeki ünlülük durumunun 'üstün bir niteliğe' sahip olma zorunluluğu barındırmadığı aşikârdır maalesef. Gerçek oyuncular, bir disiplinden gelirler, performans sergilerler. Sergiledikleri performanslar niteliklidir. Oyunculuk, bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk; yarıçıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir. Mesleğim kıymetlidir" dedi.
Yarı çıplaklıktan duyduğu rahatsızlağada deyinen Ahu Sungur; "Seksapalite; sizi çekici kılan fiziksel ve ruhsal duruşunuzdur. Seksapal, kişinin durumu kostümle sınırlayamazsınız mesela. O durum, o kişinin doğasından gelen bir olgudur. Saçını savuruşunda belki gülüşünde, duruşunda. Şu an etrafıma baktığımda çoğunluk sadece yarıçıplak bir durum görüyorum. Yanındakinin durumuna göre vaziyet alan bir yarıçıplaklılık. Yarıçıplak bir yarış zerafetten uzak... Çiğ." ifadelerini kullandı.
Ahu Sungur'un, yaptığı bu eleştirilerin Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yorumlanması, oyuncunun açıklama yapmasına sebep oldu. Sungur; "Mesele 'Cannes değil. Mesele, çok uzun zamandır geldiği durum. Tekrar ediyorum; oyunculuk bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk; kim daha güzel, kim daha seksi, kim daha çıplak, kim daha popüler yarışı değildir. Herkesin daha güzel, daha seksi, daha popüler bir alternatifi vardır. Fakat mesleki performansınız, yarattığınız karaktere dair yorumunuz sadece size ait ve biricikitir" ifadelerini kullanarak açıklama yaptı.
Fotoğraflar: Instagram