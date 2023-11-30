AIDS son 6 yılda 4 kat arttı AIDS'in son 6 yılda 4 kat arttığını belirten Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Osman Köse, "AIDS'e karşı hemen önlem alınmazsa 2030 yılına kadar yüzde 113 artacak ve toplam olgu sayısı 75 bin civarına ulaşacak" dedi

Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Osman Köse, AIDS'in son 6 yılda 4 kat arttığını belirterek, en çok 25-35 yaş aralığında görülen AIDS'e karşı hemen önlem alınmazsa 2030 yılına kadar yüzde 113 artacağını ve toplam olgu sayısının 75 bin civarına ulaşacağını söyledi.

2021 yılı sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı resmi kayıtlarına göre Türkiye'de toplam 32 bin 376 kişi HIV ile yaşıyor; ancak son veriler bilinmiyor.

Köse, "AIDS, Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu olarak bilinir ve HIV isimli bir virüsle ortaya çıkar. Bu virüs vücudumuzun savunma sisteminde yetmezliğe yol açar ve hasta her türlü infeksiyondan kolayca etkilenir hale gelir" dedi.

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AIDS NASIL BULAŞIR?

AIDS en sık korunmasız ve riskli cinsel temasla bulaşır. Buradaki en önemli risk faktörü çok eşliliktir. İlişki sırasında kondom kullanımı en önemli korunma yöntemidir. Hastalık bunun dışında virüs bulaşan enjektörlerle, kan nakli sırasında, anneden bebeğe doğum sırasında da bulaşır.

"AIDS TOKALAŞMAKLA BULAŞMAZ"

AIDS, hastalığı taşıyan kişiye dokunmak, sarılmak, onunla tokalaşmakla bulaşmaz. Ayrıca HIV, gözyaşı, ter, tükürük vb. sekresyonlardan ve herkese açık kullanımı olan havuz, banyo ve tuvalet gibi alanlardan da bulaşmaz.

HIV VÜCUDA GİRDİĞİNDE NELERE YOL AÇAR?

Virüs vücuda girdikten bir süre sonra ateş, iştahsızlık, kilo kaybı yanında deri hastalıklarının belirtilerinin aşırı bir şekilde çıkması şeklinde belirtiler de verir. Zamanla vücut savunma sisteminin zayıflamasıyla birlikte de bakteri, mantar ve virüsler bir çok infeksiyonlara neden olurlar.

DERİDE BULGU VERİR Mİ?

HIV'in deride özel bir bulgusu yoktur ancak tüm deri hastalıklarının normalden daha aşırı ve yaygın belirtilerle ortaya çıkması AIDS hastalığı için önemli bulgulardandır.

AIDS RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara (genital siğil, genital uçuk, frengi, bel soğukluğu, klamidya vb.) sahip olan ve çok eşli cinsel yaşam süren hastalarda AIDS bulaşma riski çok yüksektir.

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DÜNYADA AIDS ARTIŞ HIZI YAVAŞLIYOR

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)/UNAIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı) verilerine göre 2022 sonunda dünyadaki toplam 39 milyon kişi HIV ile yaşıyordu. Dünyada AIDS artış hızı yavaşlıyor ve yeni tedavi yöntemleriyle yaşam süreleri uzuyor.

TÜRKİYE'DE AIDS ARTIYOR

Türkiye, halen dünyada HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkelerden olmasına karşın yapılan araştırmalara göre eğer artış böyle devam ederse 2030 yılında 75 bin civarında ve 2040 yılında da 375 bin civarında yeni HIV olgusu görülecektir.

Türk Dermatoloji Derneği olarak, AIDS farkındalık gününü tüm vatandaşlarımıza hatırlatır, iyilşemeyen yaralarda, deri hastalıklarının belirtilerinin aşırı bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda vakit kaybetmeden dermatologa başvurmalarını ve eğer şüpheli bir öykü varsa hemen test yaptırılmasını öneririz.