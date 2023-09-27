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        Haberler Televizyon Aile'den çarpıcı tanıtım! Aile dizisinin yeni sezon 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

        Aile dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım'ın ilk sezonuyla çok konuşulan 'Aile' dizisi için geri sayım devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrollerinde bir araya getiren, 3 Ekim'de yeni sezonuyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan diziden yepyeni bir tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 21:50 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:50
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        Aile'den çarpıcı tanıtım!
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        Show TV’de ilk sezonuyla salı akşamlarına damga vuran, Ay Yapım'ın Aile dizisinin yeni sezonunun başlamasına çok az kaldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı ekranlarda bir araya getiren, hem reytingleriyle hem de sosyal medyada çok konuşulmasıyla dikkatleri üzerine çeken diziden yeni tanıtım paylaşıldı. Aslan’ın Devin’den kendilerine bir şans daha istediği tanıtımda Devin kendinden dahi korktuğunu isyan ederek Aslan’a açıklıyor. Soykanların aile içi tüm dengelerinin değişeceği yeni sezonda Cihan'la Hülya arasında yaşanacak savaşın ilk sinyalleri tanıtımda veriliyor.

        Yeni sezon hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleriyle kuvvetli bir giriş yapmaya hazırlanan 'Aile'nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        Aile'nin 2. sezonu 3 Ekim'den itibaren her salı akşamı Show TV’de ekranlara gelecek.

        İşte Aile’nin 2. Sezon 2. Tanıtımı;

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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