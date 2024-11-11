AİLE DESTEK KASIM AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını, ihtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.

“Türkiye Aile Destek Programı”nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.

Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık” ifadelerini kullandı.