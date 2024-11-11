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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım Aile Destek Programı hesaba geçti mi?

        Aile Destek Programı Kasım ödemeleri yattı mı?

        Aile Destek Programı Aralık ayında bitiyor. Ödeme alan binlerce aile, Kasım ayı ödemelerini araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada ödemeler hakkında bilgi verdi. Peki, Aile Destek Programı Kasım ayı hesaba yattı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:33
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        Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Ödemelerinden her ay binlerce aile yararlanıyor. Son ödemelere doğru girerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan, Kasım ayı ödemeleri hakkında açıklama geldi. Peki, Aile Destek Kasım ayı yattı mı? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK KASIM AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını, ihtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

        Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.

        “Türkiye Aile Destek Programı”nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.

        Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık” ifadelerini kullandı.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

        Aşağıdaki linkten Aile Destek ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

        E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
        1-2 çocuklu hanelere 350 TL
        3 çocuklu hanelere 450 TL
        4 çocuklu hanelere 550 TL
        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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