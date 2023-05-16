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Aile Destek Paketi Mayıs ödeme tarihleri: 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak;?

Aile Destek Paketi ödemeleri için geri sayım başlamış durumda. Geçtiğimiz yıl başlayan ve bir yıl süreceği açıklanan Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemesi bekleniyor. Destekten faydalanan vatandaşlar sosyal yardım parasının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Programı ödeme tarihlerine dair detaylar...

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  • Aile Destek Paketi Mayıs ödeme tarihleri: 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere hane gelirine göre 850-1250 TL arasında değişen ödemeler yapılıyor. Aile Destek Paketi Mayıs ayı ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay 16 Nisan'da yapılan sosyal yardım parası ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. İşte Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihlerine dair son bilgiler...
  • Aile Destek Paketi Mayıs ödeme tarihleri: 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. 

    Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir. 
  • Aile Destek Paketi Mayıs ödeme tarihleri: 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. 
  • Aile Destek Paketi Mayıs ödeme tarihleri: 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
  • Aile Destek Paketi Mayıs ödeme tarihleri: 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    HAZİRAN AYI ÖDEMESİ SON OLACAK!

    Bakanlık'tan ödemeyle iligli yapılan açıklama şu şekilde: 

    850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
  • Aile Destek Paketi Mayıs ödeme tarihleri: 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması
  • Aile Destek Paketi Mayıs ödeme tarihleri: 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Aile Destek Paketi Mayıs ödeme tarihleri: 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    AİLE SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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