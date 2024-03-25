Aile destek ödemeleri Mart ayı ne zaman hesaba yatacak?
Aile destek ödemeleri Mart ayına dair araştırmalar devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca verilen destek ödemelerinin yanı sıra ailelere çocuk için ayrıca ödeme yapılıyor. Buna göre, çocuk desteği 350 TL ile 650 TL arasında değişiyor. Peki, aile destek ödemeleri Mart ayı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay süreyle ödenen aile destek ödemeleri Mart ayının ne zaman hesaba yatacağı araştırılıyor. 12 aylık süreçte 850 ile 1.250-TL olarak yapılan ödemelerin sonu bu sene Haziran ayında olacak. Peki, Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MART AYI NE ZAMAN YATACAK?
Henüz bu konu hakkında bir tarih verilmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerine dair bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL
ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!
Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:
1-2 çocuklu hanelere - 350 TL
3 çocuklu hanelere - 450 TL
4 çocuklu hanelere - 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.
Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.