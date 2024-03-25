Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.029,38 %-0,90
        DOLAR 32,1740 %0,05
        EURO 34,8909 %0,03
        ALTIN 2.246,95 %0,14
        FAİZ 47,71 %-0,17
        GÜMÜŞ GRAM 25,54 %0,10
        BITCOIN 70.350,00 %-0,86
        GBP/TRY 40,6849 %0,11
        EUR/USD 1,0838 %0,01
        BRENT 86,75 %1,55
        ÇEYREK ALTIN 3.673,76 %0,14
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi ödemeleri Mart: Aile destek ödemeleri bu ay ne zaman hesaba yatacak, çocuk desteği ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek ödemeleri Mart ayı ne zaman hesaba yatacak?

        Aile destek ödemeleri Mart ayına dair araştırmalar devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca verilen destek ödemelerinin yanı sıra ailelere çocuk için ayrıca ödeme yapılıyor. Buna göre, çocuk desteği 350 TL ile 650 TL arasında değişiyor. Peki, aile destek ödemeleri Mart ayı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 08:48 Güncelleme: 26.03.2024 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay süreyle ödenen aile destek ödemeleri Mart ayının ne zaman hesaba yatacağı araştırılıyor. 12 aylık süreçte 850 ile 1.250-TL olarak yapılan ödemelerin sonu bu sene Haziran ayında olacak. Peki, Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        2

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MART AYI NE ZAMAN YATACAK?

        Henüz bu konu hakkında bir tarih verilmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerine dair bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.

        3

        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

        4

        ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

        1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

        3 çocuklu hanelere - 450 TL

        4 çocuklu hanelere - 550 TL

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

        5

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Halka arzda bu hafta neler var?
        Halka arzda bu hafta neler var?
        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı!
        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanayi sitesinde yangın!
        Sanayi sitesinde yangın!
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!