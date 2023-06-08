Aile Destek Paketi ödeme tarihleri araştırmaları hız kazandı. Her ay 850 ile 1250 TL arasında ödenen ve başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılan Aile Destek Programı ödemeleri; 12 ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılıyor. İşte, 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri ve konuyla ilgili merak edilen bilgiler...