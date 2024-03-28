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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek programı Mart ödemeleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, kimler alabilir? - Merak Edilenler Haberleri

        Gözler Bakanlık'ta! Aile destek ödemeleri Mart ayı ne zaman hesaba yatacak?

        12 ay süre boyunca belirlenen ailelere verilen aile destek ödemeleri, 850 ile 1.250 TL arasında değişirken; çocuklu ailelere ek ödeme yapılıyor. Son ödemenin Haziran ayında yapılacağı aile destek programı kapsamında Mart ayında ne zaman ödeme yapılacağı araştırılıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:50
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca başlatılan Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık destek ödemesi yapılıyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktar, asgari ücretin 3'te 1'inden az maaş alan kşilere veriliyor. Peki, aile destek ödemesi Mart ayı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MART AYI NE ZAMAN YATACAK?

        Henüz bu konu hakkında bir tarih verilmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerine dair bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.

        4

        ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

        Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

        1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

        3 çocuklu hanelere - 450 TL

        4 çocuklu hanelere - 550 TL

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

        5

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        Mavi kart sahipleri, yurt dışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

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