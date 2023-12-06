'Aile', geleneği bozmayarak AB'nin en çok izlenen dizisi oldu 'Aile' geleneği bozulmadı. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Aile', 23'üncü bölümünde de AB grubunda en çok izlenen dizi olmayı başardı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyen bölümüyle AB grubunda en çok izlenen dizi oldu.

Heyecan verici gelişmelerin yaşandığı bölümün final sahnesinde 'Devin’in babasını kaybetmesi izleyenleri derinden etkiledi. 30 bölüm olarak planlanan ‘Aile’nin finali için geri sayım devam ederken dün akşam övgü dolu yorumlar alan dizi #Aile etiketi ile 5 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

REKLAM

‘Aile’nin 23'üncü bölümü; ABC1 20+’da 4.50 izlenme oranı 11.12 izlenme payı, AB’de 4.49 izlenme oranı 13.00 izlenme payı, Total’de 2.82 izlenme oranı 7.33 izlenme payı elde etti.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

İntihara teşebbüs eden Hülya Soykan hastaneye yetiştirildi ve hayatı kurtuldu. Bu olaydan sonra 'Aslan', annesinin terapiye başlamasını istedi. 'Hülya', terapi için 'Devin’ ile görüştü. 'Devin', etik açıdan uygun olmayacağını söyleyerek Hülya’ya terapi yapmak istemedi ancak Hülya’nın aniden konuşmaya başlamasıyla geçmişindeki yaralar ortaya çıkmaya başladı. 'Devin' ise çift terapisine gitme konusundaki ısrarını sürdürdü, bu sefer 'Aslan’ ile birlikte başka bir terapiste gittiler. Terapistin önerisi üzerine 'Aslan' ve 'Devin', 'Hülya’yı yemeğe çıkarttılar. Üçü ilk kez birlikte eğlenceli vakit geçirirken; 'Hülya Soykan’ın eğlenmesi ve çifte iyi davranması izleyenleri de bir hayli şaşırttı. Her şeyini kaybeden 'Ergun', bir ses kaydıyla 'Hülya Soykan’ı tehdit ederken 'Hülya' kendi adamından 'Ergun’ ile ilgili gerekenin yapılmasını istedi. Diğer taraftan da kızları 'Devin' ve 'Yağmur’ ile konuşmak isteyen 'Ergun', 'Devin’den olumlu bir dönüş alamadı. Bu arada 'Bedri', marinanın başına geçme hevesiyle 'İlyas’ ile planlarını uygulamaya aldı. 'Aslan' ise 'Bedri’nin her hareketini adım adım izletirken onun açığını yakalayıp onu tehdit etti ve marinadan tamamen gönderdi. 'Leyla' hakkında tahliye kararı çıkınca Soykan ailesi büyük bir sevinç yaşadı. 'Aslan', 'Leyla' için bir aile yemeği organize ederken 'Hülya' dışında herkesin yemekte buluştuğu akşam 'Leyla’nın özgürlüğü kutlandı. Dönüş yolunda bir trafik kazasına denk gelen 'Aslan' ve 'Devin', aracın içinde hayatını kaybeden kişinin 'Ergun' olduğunu gördü. Babasını kaybetmenin şokuyla derinden sarsılan 'Devin’in acısı ekran başındaki izleyicilerin de yüreğine dokundu.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ile Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara; Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.