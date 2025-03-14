Aile hekimleri iş bırakıyor

ASM çalışanları adına konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığını; Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini geri çekmeye ve çözümleri tüm meslek örgütleri ile birlikte bulmaya çağıran Dr. Derya Mengücük, “Bağışıklama ve koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm basamaklardaki sağlık hizmetlerinin başarısı ve devam edebilmesi, olağanüstü ve insanüstü iş yüküne rağmen fedakarca çalışan sağlık çalışanları sayesindedir. Bu emek ve özveri yok sayılamaz. Yaşam için, sağlık için verilen emek küçümsenemez. Sağlık Bakanlığı, bu emek ve özverinin toplum sağlığının güvencesi olduğunu inkar etmeden çalışanlarının can güvenliği en başta olmak üzere çalışma koşulları ve özlük haklarında, ücretlerinde iyileştirmeler için en üst düzeyde çaba göstermelidir” dedi.