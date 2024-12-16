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        Haberler Sağlık Aile hekimleri yeniden iş bırakıyor | Sağlık Haberleri

        Aile hekimleri yeniden iş bırakıyor

        Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki göstererek, daha önce kasım ve aralık aylarında iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, ocak ayında yeniden iş bırakma eylemi yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:42
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        Aile hekimleri yeniden iş bırakıyor
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        Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstermek için ocak ayında yeniden iş bırakacak.

        Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, ulaşılması güç hedeflerle ücretlerinin keyfi olarak düşürüldüğünü söyleyerek, 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde bir kez daha iş bırakacaklarını açıkladı.

        Mengücük, “Biz, Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, adaletsiz ve insan onuruna aykırı uygulamalara karşı tepki ve itirazımızı sürdürüyoruz” dedi.

        "MAAŞLARIMIZ KEYFİ ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLÜYOR"

        Yeni yönetmelikle, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının iradesi dışında belirlenen performans hedefleri nedeniyle maaşlardan ciddi kesintiler yapıldığını ifade eden Mengücük, "İş güvencesini ve emeklilikte güvence sağlanmasını imkânsız hale getirmektedir. Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerimiz keyfi olarak düşürülmekte ve sağlık hizmetlerinin kalitesi tehlikeye atılmaktadır" dedi.

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