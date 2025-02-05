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        Haberler Sağlık Aile hekimliğine geçiş genelgesine düzenleme | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı 'Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri' genelgesini yeniledi

        Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle, aile hekimleri, aynı il içerisinde olmak kaydı ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek; 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler, bundan böyle aile hekimliği birimlerinde çalışabilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:26 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:26
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        Aile hekimliğine geçiş genelgesine düzenleme
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        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri'ne dair genelgenin revize edilerek, taşra teşkilatlarına duyurulduğu ifade edildi. Açıklamada, mevcut durumda, devlet hizmet yükümlülüğüyle atanan aile hekimi, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından yalnızca aynı düzeyde veya daha alt düzeyde bir ilçede aile hekimliği birimini tercih edebilirken, yeni düzenlemeyle aile hekimlerinin, aynı il içerisinde olmak kaydıyla herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebileceği belirtildi.

        Ayrıca, daha önce kamuoyunda 3+1 sözleşmeli olarak bilinen 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler, aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışamazken, düzenlemeyle bundan sonra aile hekimliği birimlerinde çalışabileceği bilgisine yer verildi.

        Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

        "Mevcut durumda, sözleşmeli çalışan aile hekimleri, sözleşmesi yenilenmediğinde, sözleşmesi feshedildiğinde veya sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yeni bir yerleştirme kapsamında yeniden sözleşme yapabilirken, yapılan düzenlemeyle sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi kendiliğinden sona eren aile hekimleri, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamına dahil edilebileceklerdir."

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