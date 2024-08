Aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanan Michael Madsen sessizliğini bozdu

Michael Madsen, Quentin Tarantino imzalı 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Kill Bill', 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood), 'Nefret Dolu' (The Hateful Eight) gibi filmlerdeki rolleriyle hafızalarda. Ünlü oyuncu ayrıca 'Thelma & Louise', 'Sin City' ve 'Köstebek' (Donnie Brasco) ile James Bond filmi 'Başka Gün Öl' (Die Another Day) gibi yapımlarda da rol aldı.