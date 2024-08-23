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        Haberler Dünyadan Aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanan Michael Madsen sessizliğini bozdu

        Aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanan Michael Madsen sessizliğini bozdu

        Eşi DeAnna Madsen'a şiddet uyguladığı suçlamasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan 'Rezervuar Köpekleri' filmi yıldızı Michael Madsen açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 11:48 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:50
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        'Rezervuar Köpekleri' filmi yıldızı Michael Madsen, aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanması hakkında sessizliğini bozdu.

        Pazar günü 64 yaşındaki eşi DeAnna Madsen'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan 66 yaşındaki oyuncu, 20 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

        Yaşanan olayda Michael Madsen'ın eşini evden dışarı ittiği ve üzerine kapıyı kilitlediği iddia edilmişti.

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        Oyuncunun avukatı Perry Wander, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin eşiyle ayrı olduğunu söyleyerek, 'aile içi şiddetten suçlu olmadığı'nı vurguladı. Ayrıca DeAnna'yı, iddia edilen olayın meydana geldiği pazar günü, Michael Madsen'in evine zorla girmekle suçladı. Wander, "Michael, onunla yüzleşti ve gitmesini istedi" dedi. Ayrıca çiftin aralarında devam eden bir sorun olduğunu da iddia etti.

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        Avukat, "Michael bu dönemde görüşmediği karısına karşı büyük bir şefkat ve itidal gösterdi. Kesinlikle aile içi şiddetten suçlu değil" diye ekledi.

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        "KİŞİSEL SORUNLARLA BOĞUŞUYOR"

        Buna yanıt olarak DeAnna Madsen, görüşmediği eşinin kişisel sorunlarla boğuştuğunu iddia ederek şunları söyledi: Ben ve çocuklarımız elimizden geldiğince ona destek oluyoruz. Şu anda mahremiyet talep ediyoruz.

        Malibu polisi, perşembe günü çiftin anlaşmazlığına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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        BİR OĞULLARI ÖLDÜRÜLDÜ

        Michael ve DeAnna Madsen çifti 1996'da evlendi. Çiftin Hudson, Luke ve Calvin adlarında üç çocuğu oldu. Oğulları Hudson, 2022'de silahla vurularak öldürüldü. Oğullarının trajik ölümünden sonra çift ayrı yaşamaya başladı.

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        Michael Madsen, Quentin Tarantino imzalı 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Kill Bill', 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood), 'Nefret Dolu' (The Hateful Eight) gibi filmlerdeki rolleriyle hafızalarda. Ünlü oyuncu ayrıca 'Thelma & Louise', 'Sin City' ve 'Köstebek' (Donnie Brasco) ile James Bond filmi 'Başka Gün Öl' (Die Another Day) gibi yapımlarda da rol aldı.

        #Michael Madsen
        #DeAnna Madsen
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