Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar adayların gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanına göre başvuru işlemleri 28 Nisan itibarıyla başlayacak ve 8 Mayıs 2023 tarihine kadar sürecek. Sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, hemşire gibi pek çok farklı alanlarda gerçekleştirilecek olan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 2023 Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...