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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanan Yavuz Selim Kıran kimdir, daha önce hangi görevdeydi? Yavuz Selim Kıran hayatı ve siyasi geçmişi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanan Yavuz Selim Kıran kimdir?

        Yavuz Selim Kıran'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olan Yavuz Selim Kıran kimdir, daha önce hangi görevdeydi? İşte, Yavuz Selim Kıran'ın hayatı ve siyasi geçmişi...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:41
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        Yavuz Selim Kıran’ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan ziyareti sırasında, Yavuz Selim Kıran’ı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’e özel olarak takdim etmişti.

        Kıran yaptığı açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’e bizzat takdim edilmekten onur duydum” ifadelerini kullanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı görevine atanan Yavuz Selim Kıran kimdir? İşte, detaylar...

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        YAVUZ SELİM KIRAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI OLDU!

        1985 Ordu/Ünye doğumlu olan Yavuz Selim Kıran, Anafartalar İlkokulunda eğitimini tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini ise Ünye Anadolu Lisesinde tamamladı. ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanarak eğitim hayatına Ankara'da devam etti. Okuduğu bölümünü 1 yıl erken şeref derecesiyle bitirmeyi başardı.

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        YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

        Lisans eğitiminden sonra Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisine dahil edildi. Daha sonra ise sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği'nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte uzun yıllar devam ederek, birlikteliğini Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı ile sürdürdü.

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        YAVUZ SELİM KIRAN DAHA ÖNCE HANGİ GÖREVDEYDİ?

        2008 yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Liderleri’ eğitim programına seçildi ve Temmuz 2008 ile Nisan 2009 arasında Bosch Vakfı sponsorluğunda Transfuse Derneği ve Avrupa Koleji tarafından düzenlenen Liderlik Geliştirme Programı'na seçilen tek Türk katılımcı olarak adından söz ettirdi.

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        YAVUZ SELİM KIRAN HAYATI

        2018 yılı genel seçimlerinde AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Yavuz Selim Kıran, 7 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Kıran, 2022 yılından bu yana Zagreb Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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