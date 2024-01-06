Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanan Yavuz Selim Kıran kimdir, daha önce hangi görevdeydi? Yavuz Selim Kıran hayatı ve siyasi geçmişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanan Yavuz Selim Kıran kimdir? Yavuz Selim Kıran'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olan Yavuz Selim Kıran kimdir, daha önce hangi görevdeydi? İşte, Yavuz Selim Kıran'ın hayatı ve siyasi geçmişi... İhlas Haber Ajansı Giriş: 06.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:41 facebook

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Yavuz Selim Kıran’ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan ziyareti sırasında, Yavuz Selim Kıran’ı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’e özel olarak takdim etmişti. Kıran yaptığı açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’e bizzat takdim edilmekten onur duydum” ifadelerini kullanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı görevine atanan Yavuz Selim Kıran kimdir? İşte, detaylar...

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YAVUZ SELİM KIRAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI OLDU! 1985 Ordu/Ünye doğumlu olan Yavuz Selim Kıran, Anafartalar İlkokulunda eğitimini tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini ise Ünye Anadolu Lisesinde tamamladı. ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanarak eğitim hayatına Ankara'da devam etti. Okuduğu bölümünü 1 yıl erken şeref derecesiyle bitirmeyi başardı.