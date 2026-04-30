Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Belçika'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere geldiğimiz Brüksel'de Türk Mahallemizi ziyaret ettik. Bölgeye can veren esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik, ülkemizden binlerce kilometre uzaktaki vatandaşlarımızla sohbet ettik. Nerede olursak olalım aynı kandan, aynı candanız. Hep birlikte, bizi bir arada tutan değerler etrafındayız. Güler yüzünüz, güzel niyetleriniz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Belçika'daki temasları kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik Komiseri Hadja Lahbib ile bir araya geldi. Göktaş, görüşmeyle ilgili, "Avrupa Birliği Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik Komiseri Sayın Hadja Lahbib ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Belirsizlik çağında hakim olan kriz atmosferine karşı, özellikle kadın ve çocuklara yönelik kapsayıcı, koruyucu ve önleyici politikaları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Lahbib'e nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika Krallığı Tüketicinin Korunması, Sosyal Güvenlikte Usulsüzlüklerle Mücadele, Engelliler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Rob Beenders ile de görüştü. Göktaş, görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Belçika Krallığı Tüketicinin Korunması, Sosyal Güvenlikte Usulsüzlüklerle Mücadele, Engelliler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Sayın Rob Beenders ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Bakanlıklarımızın çalışma alanlarına ilişkin konu başlıklarını istişare ettik. Toplumun her kesimine dokunan sürdürülebilir sosyal hizmet politikalarımızı ve uygulamalarımızı değerlendirdik. Sayın Bakana nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.