Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin sözleşmeli personel alınacak

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kapsamlı bir sunum yaptı. Göktaş, “Aile Yılı” kapsamında hayata geçirilen uygulamalara ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nun 81 ilde yaygınlaştırıldığını belirterek, bugüne kadar 133 bin 466 gencin fondan yararlanmaya hak kazandığını, toplam 8 milyar 59 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Evlilik hazırlıklarını kolaylaştırmak amacıyla farklı sektörlerde 2 bin 7 indirim anlaşması imzalandığını aktaran Göktaş, faizsiz kredi tutarlarının 25 yaşına kadar olan gençler için 250 bin lira, 26-29 yaş arası için 200 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti. Krediden yararlanan gençlerin 48 ay içinde çocuk sahibi olmaları halinde her çocuk için 12 ay erteleme imkânı sağlandığını da dile getirdi.

Doğum yardımlarında önemli bir düzenlemeye gidildiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuk için herhangi bir kriter aranmaksızın teşvik verileceğini kaydetti. Buna göre ilk çocuk için tek seferlik doğum desteği 5 bin liraya yükseltilirken, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlanacak. Bu ödemelerin çocuklar 5 yaşını doldurana kadar annelerin hesaplarına yatırılacağını belirten Göktaş, Aile Yılı kapsamında 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar lira ödeme yapılacağını söyledi.

Çalışma hayatına ilişkin düzenlemelere de değinen Göktaş, kadın ve erkek memurların çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabildiğini, doğum ve babalık izinlerinin uzatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Bu kapsamda hem kamu hem de özel sektörde doğum izninin 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını öngören kanun teklifinin yakın zamanda Meclis’e sunulmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. Aile rehberi sistemiyle hanelere özel hizmetler sunulacağını söyleyen Göktaş, “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının 1,7 milyon kişi tarafından indirildiğini ve ebeveynlere çocuk eğitimi ile aile içi iletişim alanlarında rehberlik sağlandığını dile getirdi. Çevrim içi danışmanlık uygulamalarıyla birlikte aile danışmanlığı, aile eğitim programları ve evlilik öncesi eğitimler kapsamında 8,3 milyon kişiye ulaşıldığını aktaran Göktaş, Yeşilay iş birliğiyle yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarında ise 2 milyon kişiye erişildiğini söyledi. Afet ve acil durumlarda da psikososyal destek hizmetlerinin sürdüğünü ekledi.

REKLAM Çocuklara yönelik hizmetlere ilişkin bilgi veren Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında 180 bin 391 çocuğun ailelerinin yanında takip edildiğini, ebeveyn kaybı yaşayan 108 bin 454 çocuğa özel destekler sunulduğunu belirtti. Bugüne kadar 20 bin 732 çocuğun evlat edinme hizmetlerinden yararlandığını kaydeden Göktaş, Gönül Elçileri Projesi ile 10 bin 752 çocuğun 9 bin koruyucu aile yanında büyüdüğünü, projenin UNICEF tarafından iyi uygulama örnekleri arasında gösterildiğini söyledi. Devlet korumasında yetişen 65 bin 534 gencin kamuya yerleştirildiğini ifade eden Göktaş, 2 bin 408 kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübünde 87 bin 692 çocuğa hizmet verildiğini aktardı. Mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırıldığını belirten Göktaş, 81 ilde açılacak yeni sosyal kreşlerle çocuk bakım hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirileceğini, bu kreşlerden sosyal yardım alan ailelerin ücretsiz yararlanacağını, diğer vatandaşlar için ise uygun koşullar sağlanacağını açıkladı. Kadınlara yönelik politikalara da değinen Göktaş, kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve görünür hale geldiğini söyledi. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve eylem planlarıyla kazanımların kalıcı hale getirildiğini belirten Göktaş, 2026 bütçesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı gösterge sayısının 60’a çıkarıldığını, bu sayede Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti. Kadınlar için ayrılan 287 milyar 36 milyon liralık kaynağın Bakanlık bütçesinin yüzde 53’ünü oluşturduğunu vurguladı.