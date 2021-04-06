Ailelerin silahlı kavgası kamerada

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aileler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı bir kadının da baygınlık geçirdiği kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Kavgada silahla yaralanan ve yakınları tarafından arabayla hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine Özel Harekat Polisi de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.