Aioli sos, en sevilen soslardan biri. Tat itibariyle mayoneze benzetilse de birbirinden farklılıkları var. Aioli sosunuzu her daim elinizin altında bulunan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yalnız birkaç püf noktası var. Gelin hep birlikte aioli sosumuzu hazırlayalım.

Aioli Sos İçin Gereken Malzemeler:

2 diş sarımsak

1 adet büyük boy yumurta sarısı

1 çay kaşığı deniz tuzu

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

250 ml. sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Aioli Sos Tarifi Yapılışı:

Sarımsakların kabuklarını soyun.

Uygun bir kabın içerisinde karabiber, sarımsak ve deniz tuzunu alıp, iyice ezin. Aromasını ortaya çıkarın.

Diğer bir kaba yumurta sarısını, limon ve dijon hardalını alın.

Çırpma teli ya da el blender yardımıyla çırpmaya başlayın.

Çırpma işlemini yaparken, zeytinyağlarını mümkünse damla damla yedirin.

Karışımda kesilmeler olduğunu farkettiğiniz anda zeytinyağı eklemeyi bırakın. Toparlanana kadar çırpın.

Kıvam aldığında çırpma işlemini bırakın.

İçerisine ezilmiş sarımsakları ilave edin.

Bu şekilde bir miktar daha karıştırın.

Bu aşamada kıvamı katı olursa, sıcak suyu damla damla akıtarak inceltin.

Tuz eklemek istiyorsanız bu aşamada ilave edin.

Bir kabın içine alın ve kapatarak dinlenmeye bırakın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kullanacağınız zeytinyağının kaliteli, mümkünse soğuk sıkım olmasına özen gösterin.

Yumurta sarısının büyüklüğüne göre zeytinyağı miktarını ayarlayabilirsiniz.

İlave edeceğiniz zeytinyağını azar azar eklemeye özen gösterin.

Çırpma telini eğer kol gücünüze güveniyorsanız kullanın.

Çünkü sosu sürekli çırpmanız gerecektir.

El blenderi kullanacaksanız; orta ayarında çırpma işlemini gerçekleştirin.

Mikserle çırptığınızda dilediğiniz kıvamı elde edemeyebilirsiniz.

Dilerseniz sosun içindeki sarımsak miktarını arttırabilirsiniz.

Bu tarif hardal kullanmadan da hazırlanabilir.