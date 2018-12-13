Ajax: 3 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU

Ajax, EUFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.
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Maça etkili başlayan taraf konuk ekip Bayern Münih oldu. Alman temsilcisi 13. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu skorla sona ererken Ajax, Dusan Tadic'in 61'de attığı golle beraberliği sağladı.
67'de Maximilian Wöber'in kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kalan Hollanda temsilcisi bu dakikadan sonra kalesinde baskı görmeye başladı. 75'te Thomas Müller'in kırmızı kart görmesiyle rahatlayan Ajax, 82. dakikada Dusan Tadic'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Bu golden sadece 5 dakika hakem yeniden penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada Lewandowski penaltıyı gole çevirince skor 2-2'ye geldi.
Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta Münih, 90. dakikada Kingsley Coman'ın ayağından bulduğu golle öne geçti ancak skoru belirleyen isim Niklas Süle oldu. Süle, uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı golle maçı 3-3'e getirdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu maç öncesi gruptan çıkmayı garantileyen Ajax 12, Bayern Münih ise 14 puanla grubu tamamladı.
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
|Ajax
|MAÇ İSTATİSTİKLERİ
|Bayern Münih
|
56 %
|
Topla Oynama Yüzdesi
|
44 %
|
9
|
İsabetli Şut Sayısı
|
9
|
3
|
İsabetsiz Şut Sayısı
|
3
|
3
|
Korner
|
3
|
13
|
Faul
|
15
|
Ofsayt
|
2
E GRUBU'NDA PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Bayern Münih
|6
|4
|2
|0
|15
|5
|10
|14
|Ajax
|6
|3
|3
|0
|11
|5
|6
|12
|Benfica
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
|AEK
|6
|0
|0
|6
|2
|13
|-11
|0
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