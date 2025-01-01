Ajda Pekkan: Savaşın olmadığı bir yıl dilerim - Magazin haberleri

Ajda Pekkan: Savaşın olmadığı bir yıl dilerim - Magazin haberleri

Ajda Pekkan: Savaşın olmadığı bir yıl dilerim Yeni yılı İstanbullu hayranlarıyla karşılayan Ajda Pekkan; "2025 bize sağlık, huzur, mutluluk; kadına şiddetin, savaşın olmadığı, çocukların ve sokaktaki dostlarımızın ölmediği bir yıl dilerim" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 01.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:48 facebook

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