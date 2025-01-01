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        Haberler Objektife Takılanlar Ajda Pekkan: Savaşın olmadığı bir yıl dilerim - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan: Savaşın olmadığı bir yıl dilerim

        Yeni yılı İstanbullu hayranlarıyla karşılayan Ajda Pekkan; "2025 bize sağlık, huzur, mutluluk; kadına şiddetin, savaşın olmadığı, çocukların ve sokaktaki dostlarımızın ölmediği bir yıl dilerim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:48
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        "Savaşın olmadığı bir yıl dilerim"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ajda Pekkan, 2025'i İstanbul'da düzenlene özel bir yılbaşı programında hayranlarıyla birlikte karşıladı.

        Pembe tüylü bir kostüm giymeyi tercih ettiği görülen Ajda Pekkan, yeni yıla dair beklentilerini; "2025 bize sağlık, huzur, mutluluk; kadına şiddetin, savaşın olmadığı, çocukların ve sokaktaki dostlarımızın ölmediği bir yıl dilerim" sözleriyle dile getirdi.

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