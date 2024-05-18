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        Haberler Gündem Politika AK Parti 31 Mayıs'ta kampa giriyor

        AK Parti 31 Mayıs'ta kampa giriyor

        AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:48
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        AK Parti 31 Mayıs'ta kampa giriyor
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        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.

        Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.

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