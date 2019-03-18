AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar ''AK Parti Amasya il başkan adayı kim? Cafer Özdemir kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Amasya il başkan adayı Cafer Özdemir kimdir? İşte Cafer Özdemir'in hayatı...

CAFER ÖZDEMİR KİMDİR?

1967 yılında Yozgat'ta doğan ve Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cafer Özdemir, kurduğu bağımsız mühendislik şirketi ile kurarak başta Amasya'da birçok belediyeye imar ve şehircilik konularında danışmanlık hizmetini vermiştir.

2003 yılında AK Parti yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatına başlamış, AK Parti Amasya İl Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Özdemir, 2009 ve 2014'te yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Amasya Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.