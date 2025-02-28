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        AK Parti'den belediyelere 'ramazan' genelgesi

        AK Parti'den ramazan ayı etkinliklerine yönelik partili belediye başkanlıklarına gönderilen genelgede, belediyelerin yardımlaşma ve dayanışmanın öncüsü olması istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:18
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        AK Parti'den belediyelere 'ramazan' genelgesi
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        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in imzasıyla gönderilen genelgede; AK Parti'li belediyelerde ramazan ayının manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlenmesi, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması ve milli, manevi değerlere hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı. AK Parti'nin milletin kurduğu bir hareket olduğu belirtilerek, parti ve belediyelerinin milli, yerli ve manevi değerlere bağlılıkla hizmet sunduğu ifade edildi. Bu doğrultuda, ramazan ayında belediyelerin, yardımlaşma ve dayanışmanın öncüsü olması gerektiğine dikkat çekildi.

        'RAMAZANI EN GÜZEL ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ'

        Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, genelgedeki yazısında, ramazan ayının manevi ruhuna uygun hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin pekiştiği mübarek bir aydır. Bu mübarek ayda belediyelerimiz, vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya ve birlik beraberliği pekiştirecek faaliyetler düzenlemeye artırarak devam etmelidir. Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşayacak, manevi değerlerimizi en güçlü şekilde hissedeceğiz. Ramazanı en güzel şekilde değerlendireceğiz, birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. AK belediyelerimiz, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanında olacak" dedi.

        'DEZAVANTAJLI GRUPLAR UNUTULMAMALI'

        Genelgede, belediyelerin dikkat etmesi gereken hususlar şu şekilde sıralandı: "AK Belediyelerimiz tarafından planlanan tüm etkinlikler ramazan ayının ruhuna ve halkımızın manevi değerlerine uygun olarak yapılmalıdır. Belediyelerimizin rutin olarak yaptığı gıda güvenliği ve fahiş fiyat uygulamalarının kontrolüne yönelik denetimler, ramazan ayı boyunca sıklaştırılarak artırılmalı, vatandaşlarımızın sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için belediyelerimizin tüm imkanları seferber edilmelidir. Mübarek ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere Arakan'da, Myanmar'da zulme ve soykırıma maruz bırakılan kardeşlerimize desteğimizi göstermek için gerek belediyelerimizin sosyal tesislerinde gerekse yapacağımız etkinlik ve faaliyetlerde boykot ürünlerine yer vermemeye özenle hassasiyet gösterilmelidir. Etkinliklere davet edilen hatip, yazar, sanatçı gibi katılımcılar, milli, manevi ve tarihi değerlerimize uygun bir hassasiyetle belirlenmeli, özellikle ramazan ayının manevi ruhuna uymayacak eğlence türlerinden kaçınılmalıdır. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğimizin gereği olan sosyal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için mutlaka gerekli araştırmalar yapılmalı ve mahremiyet gözetilerek vatandaşlarımızı incitmeden dağıtılmasına dikkat edilmelidir. Belediye başkanımız, ramazan ayı boyunca yoğun olarak vatandaşlarımızın iftar vakitlerinde kurduğu gönül sofralarına katılmalı, çat kapı iftar ve ev ziyaretleri yapılmalı, düzenlediğimiz iftar ve sahur sofralarında dezavantajlı gruplarda yer alan vatandaşlarımız unutulmamalıdır. Tüm şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz ziyaret edilmeli, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için özel iftar programı düzenlenmeli, mümkün olduğu ölçüde iftar sofralarında birlikte olunmalıdır. Ramazan ayında üniversite öğrencilerine, gençlere, çocuklara, yaşlılara, kimsesizlere, öksüz ve yetimlere özel iftar programları organize edilmelidir. Gönüllerin bir olduğu, birliğimizin kardeşliğimizin pekiştiği bu sofralara belediye başkanlarımız bizzat iştirak etmeye özen göstermelidir. Belediye başkanlarımız tarafından yapılan programlara AK Parti teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın davet edilerek aktif katılımlarına hassasiyet gösterilmelidir. AK belediyelerin mübarek ramazan ayının güçlü manevi havasını koruyarak toplumu bir araya getirmekte büyük rol oynadığını unutmamalıyız. Belediyelerimiz bu manevi atmosfere uygun hareket ederek ramazan ayını değerlendirmelidir."

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