AK Parti, yurtdışındaki algının değiştirilmesi için, dört ayaklı bir çalışma başlatma kararı aldı. Hükümetin yürüttüğü resmi temasların dışında, parti genel merkezi, doğrudan siyasi partileri ziyaret ederek, hedeflerini anlatacak ve beklentileri dinleyecek. Bu çalışma, ilk olarak Almanya’dan başlayacak. Sadece siyasi partilere değil, STK’lar ve Türkiye’ye yatırım yapabilecek şirketlere de gidilecek.

AK Parti’nin Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yanlarında işadamları ve STK’lardan temsilcileri de götürecekleri ziyaretleri Hürriyet’ten Nuray Babacan'a şöyle anlattı:

PARTİLERE ZİYARET

“Dış İlişkiler Başkanlığı olarak 4 öncelikli başlık belirledik. Birincisi; Türkiye’nin dışarıdaki algısı gerçekliğinden çok kopmuş ve makas çok açılmış durumda. Bu algıyı gerçeğe yaklaştırmak konusunda çaba sarfedeceğiz. Önceliğimiz partilerarası iletişim kurmak olacak. Daha sivil bir ilişki kurmak istiyoruz.

Mesela kasımda Almanya’daki siyasi partileri ziyaret etmeyi düşünüyorum. Sadece iktidar partisi değil, ana akım durumdaki partilere ziyaretlerimiz olacak. Bu ay içinde Moskova’ya gideceğim. Çin’e gideceğiz. Yanlış algıyı düzeltmeye yönelik diyalog olacak. Yeni bir kanal açacağız. Partilerarası diyalog kanalı olacak bu. ABD de olabilir ama henüz planlanmış bir şey yok. Bu ay içinde bir de Brüksel olacak.

TERÖR DOSYALARI

İkinci olarak, uluslararası terör konusunda çalışmalarımız olacak. PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin tavrımızı bir kez daha gidip anlatacağız. Amacımız, Türkiye’nin mücadelesine katkı verilmesini sağlamak. Kamuoyu oluşturmak için çalışacağız. STK’larla da temaslarımız olacak.

EKONOMİ ANLATILACAK

Çalışmamızın üçüncü ayağı ekonomi olacak. Ekonomi bizim için çok kritik bir alan. Ekonomi konusunda genel başkan yardımcısı Lütfü Elvan’la birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Yabancı ülkelerde yatırımcılarla, finans çevreleriyle ve siyasetçilerle ekonomi konularını müzakere edeceğiz. Hedefimiz ekonominin gelişmesine katkı sunmak olacak.

YURTDIŞI TÜRKLER

Dördüncü olarak, dış dünyada yaşayan vatandaşlarımıza ve Türkiye ile gönül bağı olan insanlara ulaşmak için çalışacağız. Bulundukları ülkelerde daha güçlü hale nasıl gelirler, bizim bunlara katkımız nasıl olur? Bu konulara ağırlık vereceğiz. Onlar güçlendikçe Türkiye’nin yurtdışındaki gücüne katkı verirler.

Yurtdışındaki temaslarımız sırasında hazırladığımız dosyaları götüreceğiz. Örneğin FETÖ ile mücadele, örneğin ekonomi konularında. İlgili kurumlardan yardım ve bilgi alacağız. Topyekün bir lobi çalışması olacak. İş dünyası, medya, muhalefetten isimler, akademisyenler, bunlarla da diyalog içinde olunacak. Örneğin yurtdışında yatırımcılarla görüşmeye giderken, TOBB’dan TÜSİAD’dan da temsilci olacak.”

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