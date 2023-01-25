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Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan açıklamalar....

Bütün seçim mevzuatının esası, amacı, hedefi seçmenin en temel haklarından birisi olan seçme hakkını istediği şekilde kullanmasını sağlayacak ve kullandığı oyun istediği şekilde sonuç vermesini hedeflemek. Vatandaş oyunu kullanarak siyasi parti tercihini yapıyor. 2018'de yeni Anayasa değişikliğinden sonra partilerin ittifak kurabileceklerine ilişkin düzenleme yapıldı. İttifak oluşturan partilerin şu veya bu seçim bölgesinde oyları bir torbaya toparlandı, sonra bütün partilerin oyları esas almak suretiyle dont uygulaması yapılmıştı. Vatandaşın kullandığı oyun sandıkta sonuç vermesi iradesinin sapmasına yol açıyordu. İttifaklar vatandaşın oy kullanmasının başkalaştırmanın aracı olmaması lazımdı. Burada bir yanlışlık vardı; bunu düzelttik. Hem seçime katılım hem de verilen oyun milletvekili çıkarmasına yarayacak sonuca değişmesidir sonuç itibariyle.

"İTTİFAK DIŞI BARAJ YÜZDE 7 OLARAK DEVAM EDECEK"

Muhalefetin itiraz ettiği, ittifak oluşturan partilerin oyları bir torbada toparlansın. Oyların sayısı dont hesaplamasıyla yapılsın. Biz dedik ki, 'Siyasi partiler niye var? Farklı görüşler farklı programları var'. Ha ittifakların ortak hedefleri olur. Türkiye'de yüzde 10 olan barajı 7'ye indirdik. Baraj hesabı ittifakın total oyuna göre hesaplanır. İttifakın toplamı barajı aşmışsa o partiler de barajı aşmış sayılıyor. Oy hesaplamasına sıra gelince her parti kendi oyuyla meydana çıkıyor. Onunla milletvekili dağılımı oluyor. Bu çok partili demokratik sistemin doğası böyle. Aksi halde iki parti olacak dersiniz. Parti kurmanın önünde bir engel yok Türkiye'de. Koşulları yerine getiren her vatandaş parti kurabilir. Yönetime talip olurlar, iktidara gelebilirler. İttifak barajı sonlandırıyor. İttifak dışında baraj yüzde 7 olarak devam edecek. Baraj bir disiplindir. Siyasi partiler ve siyasetle meşgul olanlar baraj oranlarına göre kendilerini konumlandırıyor. Buna göre birliktelik oluşturabiliyorlar. Baraj yüksek dendi, talep vardı, yüzde 7'ye indirdik.

Oyların kaybolması, Meclis'te temsile yansımamasını sorun olarak görüyorduk. Barajın çok düşük olması 60 milyonluk seçmenin değişik partilere dağılımı suretiyle Meclis'e yansımalarına ilişkin oran azalabilir. Ülkemizin farklı özellikleri var süreçler itibariyle. Barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirmek suretiyle bir rahatlamayı hedefledik. Çalışmaya katılan arkadaşlar, oluşum sürecinde özgürce konuları tartıştık. Dünya örneklerini değerlendirdik. Sonuçta yüzde 7'yi ittifak içinde bulunduğumuz MHP ile değerlendirdik. Yüzde 5 olsun diyenler vardı, hiç değişmesin diyenler, yüzde 3 olsun diyenler vardı. Değişik verileri değerlendirmek suretiyle yüzde 7'nin Türkiye için uygun olacağını düşündük. Meclis genel kurulu da bunu kabul etti, yasalaştırdık.

Türkiye'de gerçekten yıllardan bu yana başörtüsüyle alakalı yapılan uygulamalar büyük travmalara yol açmıştır. Türkiye bu konudaki uygulamalar sebebiyle toplumsal hayatında, aile ölçeğinde, bireylerin yaşam tarzında haksız uygulamaların sergilendiği ülke olmuş. Vatandaşımız bu yasaklara karşı tepkisini yıllardır koydu. Anayasada, yasalarda, kanun ve anayasa düzeyinde herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen fiili durum olarak bu yasak uygulandı. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dikleşmeden, dik durarak bu haksızlıklarla mücadele ettik. Bu konuyu Türkiye'nin gündeminden çıkardık. YÖK, devlet memurları yönetmeliğinde yapılmış olan değişiklikleri yürürlükten kaldırdık. Artık inancı gereği başını örten vatandaşlarımızın kamusal alanda faaliyette bulunmasının önünü açtık. Bu sorun halledilmiş durumdaydı. Birden nasıl olduysa CHP bu alanı yasayla düzenlemek suretiyle gündeme taşıdı. Bu şunu çağrıştırdı; başörtüsü konusundaki bütün uygulamaların özünde fiili durum, hukuk dışı duruşlar, laiklik bahane edilmiştir. Danıştay, AYM, YÖK ve kimi üniversiteler öyle yaptı.

Bu teklifle yeniden gündeme taşındı. Bu alanı kanunla düzenleyelim şeklindeki teklif. İleride gelecek zamanlarda daha önce yaşanmışa benzer fiili durumlar avdet edebilir kaygısına yol açtı. Bunun yer alacağı düzey Anayasa olması lazım. Başörtüsü din ve vicdan özgürlüğünün uzantısıdır. Hak ve özgürlükler katalog olarak Anayasa'da yer alır. O halde bunu Anayasa'da düzenleyelim dedik. Çalışmalar yapıldı, Anayasa'nın 24. maddesinde başörtüsü, din ve vicdan özgürlüğünü tahkim ederek, 41. maddede aile yapısıyla ilgili teklif hazırladık. Teklif hazırlama süreçlerinde arzu ettik ki bu Meclis bunca zamandır birlikte, iktidarıyla, muhalefetiyle düzenleme yapabilmiş değil. Bütün bu karmaşa ortamına, keskin siyasi rekabete rağmen bu noktada birlikteliği sağlayalım, bunu arzu ettik. Ama kabul görmedi. Teklifimizle alakalı muhalefet partileri değişiklik önergesi verdi. 24. madddede din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili iki maddede, 'dini inancı sebebiyle başını örten' ifadesi vardı. Bu ifadenin buradan çıkartılmasını istediler. Neden çıksın? Gerekçe ne?

Zaten dini inancı gereği olarak başını örtüyor. Vatandaş bunu böyle ifade ediyor ve kabul görüyor. Devletin kural koyma yetkisinin sınırı var, sizin hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaması gerekir. Muhalefet partileri teklifimizi başkalaştıracak, varoluş sebebini ortadan kaldıracak değişiklikle geldiler. Getirdikleri teklif bizim teklifimizde değişiklik içeren teklifti. Sorunu bağlamından kopartan bir teklif. Başörtüsü düzenlemesini niçin yapıyoruz? Başını örtmek din ve vicdan özgürlüğünün devamı. Bu dini inancı ibaresini metinden çıkartılmasını talep ediyorlardı.

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