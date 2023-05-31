AA

Kurtulmuş, partisinin genel merkezinde Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burada açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiyedeki cumhurbaşkanı seçiminin tüm dünyada ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Türkiye karşıtı çevrelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana aleni şekilde saldırdıklarını belirten Kurtulmuş, Türkiye düşmanı terör örgütleri PKK, YPG ve FETÖnün devreye sokularak Erdoğan karşıtı cephenin harekete geçirildiğini ifade etti.

Milletin her şeyin farkında olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Halkımız, yüzde 87 oranında büyük bir katılım oranını ortaya koydu, demokrasiye sahip çıktı, Türkiyenin istikbaline sahip çıktı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın yeniden yüzde 52nin üstünde bir oyla cumhurbaşkanı olarak seçilmesine vesile oldu." ifadesini kullandı.

Seçimlerin Türkiye demokrasisi için bir zafer olduğunu dile getiren Kurtulmuş, seçim sonuçlarının dünyanın dört bir yanında kutlandığının altını çizdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Şeyh İkrimeyi gördüğümüzde onun bedeninde Filistin davasını da görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Kudüs, Filistin davasından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeriadaki yasa dışı saldırılarını yakinen takip ettiklerini, saldırıların sonlandırılması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, Mescid-i Aksanın kutsiyeti ve uluslararası hukuk tarafından sağlanan statüsünün korunması konusundaki hassasiyeti devam ettireceklerini kaydetti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ise seçimlerdeki başarıdan dolayı Kurtulmuşu tebrik etti.

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