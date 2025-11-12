AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert yanıt: “Figüransın”

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

İnan, paylaşımında “Senin hırsızlarla kurduğun dostluk kadar, Cumhurbaşkanımız aziz milletimizle gönül bağı kurmuştur. Senin partinin darbe sevdası kadar, Cumhurbaşkanımızın püskürttüğü darbe vardır. Siyasi hayatın boyunca, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüdüğü yolun tozuna bile karışamayacaksın. Çünkü sen figüransın” ifadelerini kullandı.