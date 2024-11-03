AK Parti iktidarının 22. yılı: Siyasilerden '3 Kasım' mesajları

3 Kasım 2002'deki seçimlerde sandıktan birinci olarak çıkan AK Parti, iktidarındaki 22 yılı geride bıraktı. Siyasiler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajla AK Parti iktidarının 22. yılını kutladı.

AK Parti iktidarının 22. yılını kutlayan siyasilerin paylaşımları şu şekilde oldu:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

"Bundan 22 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesi, demokrasi ve kalkınma tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açtı.

Bu dönemde aziz milletimizin verdiği güçle vesayet odakları tasfiye edilerek demokrasimizin standartları yükseltildi, hak ve özgürlükler güçlendirildi ve sivil siyasetin alanı genişletildi.

REKLAM Aynı dönemde ekonomide büyük bir dönüşüm yaşandı. 2002 yılında 238 milyar dolar milli gelir büyüklüğü, 36 milyar dolar ihracat, 3.600 dolar kişi başı gelir rakamlarından; 2024 sonu itibarıyla 1,3 trilyon doları aşan milli gelir büyüklüğü, 264 milyar dolar ihracat, 15 bin doları aşan kişi başı geliri konuştuğumuz günlere geldik. Türkiye Yüzyılı’nda, Cumhur İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara ve daha ileri kalkınma hedeflerine ulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ "AK Parti’miz milli irade bayrağını yere düşürmediği için 22 yıldan bu yana iş başındadır. Ülkemize kurulan tuzakları bugüne kadar milletimizle birlikte bozduk, bundan sonra da bozmaya devam edeceğiz." SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR "Her şey Türkiye için! AK Parti'miz 3 Kasım 2022’den bu yana, 22 yıldır iktidarda. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Durmak yok, yola devam!" TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT "Milletimizin duası, teveccühü, desteği ile millete hizmeti Hakka hizmet olarak gören bir anlayışla yola çıkan AK Parti, 3 Kasım 2002’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde iktidara geldi.

REKLAM 22 yıldır milletimizin desteği ile her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Milletimizle birlikte birçok zorluğun üstesinden gelerek Türkiye’mizi kalkındırdık. Bugün ise Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geleceğin dünyasında daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. 22 yıldır Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bizlere desteğini esirgemeyen milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER ÇELİK: DEVASA REFORMLARA İMZA ATTIK "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı.

Bundan tam 22 yıl önce bugün AK Parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu. Aziz Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı. AK Parti’miz, kurulduğu ve iktidara geldiği günden bu yana milletimizin taleplerini ifade ettiği ve milletimizi en geniş ölçekte temsil eden büyük bir çatı oldu. REKLAM Herhangi bir ayrım gözetmeyen merkez siyasetiyle AK Parti, kuşatıcı ve kapsayıcı siyasetin en demokratik örneklerini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı güç ve dirayetli liderliği ile her türlü vesayet girişimini ve demokrasimize kast eden her müdahaleyi bertaraf etti. Genel Başkanımız Erdoğan liderliğinde AK Parti siyaseti, yılmadan ve durmadan milletimizin sağlam geleceğinin yollarını döşedi. AK Parti’miz, geçtiğimiz 22 yılda Türkiye’ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara ve hizmetlere imza attı. Geleceği kucaklamaya devam eden AK Parti’miz, Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıyacak Türkiye Yüzyılı hedeflerine azimle yürümeye devam ediyor."

CUMHURBAŞKANI DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK BAŞDANIŞMANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıl önce ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmet’ gayesiyle kurulan AK Parti’nin kuruluş yılını tebrik ediyorum. REKLAM 3 Kasım 2002’de kurularak Aziz milletimizin özgür iradesiyle Türk siyasi hayatına yön veren AK Parti’nin, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. Millete hizmet yolunda atılan her adım, gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır." AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ VE G.ANTEP MV. ABDULHAMİT GÜL "Tüm vesayet ve çıkar odaklarına, ülkemiz üzerinde plan kuranlara "dur" diyerek; Hakk'ın rızasını, milletin iradesini ve kardeşliği her şeyin ve herkesin üstünde tutan davamızın, AK Parti'mizin ilk zaferi 3 Kasım'ın 22. yılındayız.