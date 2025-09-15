Habertürk
Habertürk
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: U logolu metrolarda ve Marmaray'da zam geçerli değil | Son dakika haberleri

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: U logolu metrolarda ve Marmaray’da zam geçerli değil

        İstanbul'da U logolu metrolar ve Marmaray'da yüzde 30 zammın geçerli olmadığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 19:18 Güncelleme: 15.09.2025 - 19:18
        U logolu metro ve Marmaray'da zam yok
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden İstanbul'daki toplu ulaşım zamlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Özdemir, U logolu metrolar ve Marmaray'da yüzde 30 zammın geçerli olmadığını belirtti.

        Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Değerli Hemşehrilerim, Bugüne kadar toplu ulaşım ücretleri belirlenirken asgari ücret, enflasyon oranı ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim esas alınmıştır. Normal şartlarda yılda bir kez zam yapılırken, CHP’li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak’ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi, aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken, 15 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30’luk yeni bir zam yapıldı. Bu zamla birlikte: Tam elektronik bilet 27 liradan 35 liraya çıkarıldı. Mavi Kart abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildi. 6 yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 zam yaptılar. Hani ulaşımı sembolik bedellere indireceklerdi? Üstelik bu zamlarla birlikte hizmette bir iyileşme de yok. Her gün arıza yapan, vatandaşlarımızı yolda bırakan, itilmek suretiyle hareket ettirilen otobüsler İstanbul’un manzarası haline geldi. Bu zam, ne matematiksel verilere dayanıyor, ne de ekonomik bir gerekçeye… İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani “U” logolu metrolarda ve Marmaray’da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray’da bu zamdan etkilenmeyecekler. CHP’li İBB yönetimi bilmelidir ki; İstanbul sahipsiz değildir. Biz AK Parti teşkilatları olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İstanbulluların hakkını, hukukunu her platformda korumaya devam edeceğiz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        #ABDULLAH ÖZDEMİR
        #marmaray zam
        #haberler
