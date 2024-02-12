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        Haberler Gündem Politika AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay'dan Habertürk'e açıklamalar

        AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay'dan Habertürk'e açıklamalar

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Habertürk'ten Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 12.02.2024 - 22:12
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        Konya'da yeni dönem projeleri ne?
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        31 Mart seçimlerine son 47 gün kala Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni dönemdeki projeleri Habertürk'ten Esra Topbaş'a anlattı.

        AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "KONYA'NIN KALBİNDE YAPILAN BİR DÖNÜŞÜM"

        Konya'ya gelen herkesin ziyaret ettiği yer Hz. Mevlana'nın türbesinin bulunduğu yer. Konya alimleri, arifleri, yetiştirdiği insanlarla muhkem bir şehir. Şu anda türbe önü çarşıları ismiyle, gündüz ve gece gelen vatandaşlarımıza hizmet edecek büyük dönüşüm gerçekleşmiş oldu. Bu Konya'nın kalbinde yapılmış bir dönüşümdür. Mevlana'nın arkasında büyük alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Arkeoloji ve Etnografya müzesini içinde barındıran bir medeniyet müzesine çalışıyoruz. Konya 10 bin yıldır dünya üzerinde şehir hayatını devam ettiren ender yerlerden birisidir. Günümüzde de Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi.

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        "TARİHİ YAPILARI ORTAYA ÇIKARIYORUZ"

        Biz Konya'nın tarihini dokusunu ortaya çıkarabilecek iş yapıyoruz. Bu projelerin içinde Larende dönüşümü adını verdiğimiz bir yapı. Meram Belediyesi ile orada dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Biz mevcut dükkanları kaldırdıktan sonra Konya'nın tarihi surlarını yeniden inşa ediyoruz. Selçuklu mimarisi diye anlattığımız şeyin ifadesi burası. Alaaddin Camisi ve Selçuklu Sarayı bunun en önemli yapıları. Dar-ül Mülk İhya Projesi kapsamında su içinde bütün tarihi yapıları ortaya çıkaracağız, restore edeceğiz, onları çağdaş mimari ile sentez yapabileceğimiz bir çalışma yürütüyoruz. Taş binanın arkasında Hz. Mevlana'nın evi ve medresesi tespit edildi. Orayı da inşa etmek için çalışma yürütüyoruz.

        "DÜNYANIN EN GÜZEL GASTRONOMİSİ BURADA"

        Biz 10 bin yıl önce insanların şehir hayatına geçtiği Çatalhöyük'ü anlatmak zorundayız. Oraya çok güzel bir dijital tanıtım merkezi yaptık. O gün insanların nasıl yaşadığını görebiliyorsunuz. Konya'nın gastronomisi saray kültürü ile etrafta yetişen sebze, meyve etlerin harmanlandığı Türk mutfağı. Bamya Konya'da yetişmez Amasya bölgesinde yetişir ama sadece Konya'da tüketilir bamya çorbası. Bu da aslında saray kültürünün göstergesi. Bu dönemde en önemli işlerimizden birisi Konya'nın gastronomisini anlatmak. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel gastronomisi Konya'dadır.

        "13. YÜZYILI YAŞAYABİLECEKSİNİZ"

        Konya aslında turizm pastasından yeteri kadar pay alamayan şehir. Ulaşım imkanları çok fazla. Bölgenin en büyük ve güzel şehri. İnsanlar Hz. Mevlana türbesinin bulunduğu alana gelip sonra yollarına devam ediyor. Bizim amacımız Konya'nın konaklanabilir bir turizm şehri olması. Bunun için yerimiz var. Sur içini yaptığımızda adeta 13. yüzyılda yaşayacağınız bir mekan olacaktır. Mevlana Cadde düzenlemesi, Sırçalı Medrese etrafında yaptığımız işler, Şems bölgesinde yapılan, Taş bina, meydan evleri tamamlandığında, inşallah 2028'e kadar hedef koyduk. Bunlar tamamlanınca inşallah Konya'da Hz. Mevlana'nın gezdiği sokaklarda gezebileceksiniz.

        "KONYA'DA DOKUNULMADIK ALAN KALMAYACAK"

        Konya'nın yapı stokunda yenilemelere ihtiyaç var. Milli Savunma Bakanlığımızla yürüttüğümüz iki büyük işimiz var. Şehir merkezinde kalmış olan askeri alanların taşınması. Büyük bir cephaneliğimiz var. Onu daha uzak alana taşıyoruz, o bölgede kentsel dönüşüm yürüteceğiz. Ağır bakım fabrikasını ASELSAN Konya'nın bulunduğu yere taşıyoruz. Orada boşalacak alana millet bahçesi, hastanelerin oluşacağı bir yapı ortaya çıkacak. Sanayi alanı üçüncü dünya ülkelerinden bir görüntüydü. İnşallah bu yılın sonunda o bölge taşınmış olacak. Orada da büyük dönüşüm planlaması yapıyoruz. Konya'nın dokunulması gereken her yerinde büyük bir çalışma yürütüyoruz.

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        #Uğur İbrahim Altay
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