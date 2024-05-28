Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı 31 Mayıs-2 Haziran arasında Kızılcahamam’da gerçekleşecek.

Milletvekillerinin yanı sıra, teşkilat ve kabine üyeleri de katılacak. 1 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasının ardından kapılar kapanacak sıra sunumlara gelecek. İlk olarak Genel Merkez ve Meclis çalışmaları oturumu düzenlenecek.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Teşkilat, seçim işleri ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları sunum yapacak. Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de Meclis çalışmaları hakkında bilgi verecek. Ekonomi oturumunda, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı milletvekillerine sunum yapacak.