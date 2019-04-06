AK Parti Sözcüsü Çelik'ten itirazlarla ilgili açıklama

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İşte Çelik'in açıklamaları...
"Türkiye'deki seçimlerde her zaman katılım oranının bu kadar yüksek olması son derece şaşırtan, takdir edilen bir meseledir. Yüzde 85'lik bir katılım oranıyla bu seçimlerin gerçekleşmesi memnuniyet vericidir. Biz seçimlerde yabancı gözlemcileri her zaman davet ederiz. Onlar çeşitli illerde seçimi takip ettiler. Ancak tanımın dışanı çıkıp bir takım spekülatif görüşleri dile getirebiliyorlar.
YSK'YA GÜVENİMİZ TAM
YSK dünyadaki pek çok kuruma örnek gösterilebilecek bir kurum. YSK'nın görevini tam olarak yapması demokrasimizin gücünü gösterir. YSK son derece donanımlıdır. Bazı odaklar sanki olağan üstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalışıldığını görüyoruz. Her seçimde itirazlar olur. Türkiye seçimi güçlü bir şekilde yapılabilen bir ülke... YSK'nın kapasitesine biz güveniyoruz.
'CHP NEDEN RAHATSIZ?'
CHP, "sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak' diyor, o zaman sayım yapılmasından neden rahatsızsın? Biz zaten seçimden yüzde 45'lik oranla çıkmışız. Güçlü bir zafere imza atmışız. Soğukkanlı bir şekilde meseleyi yönetmek lazım. Vatandaşlar için bir stres ve gerilim haline getirilmemelidir. Bizim isteğimiz bir kişinin oyunun bile zayi olmaması... Biz bu süreci başlatmakla diğer vatandaşlarımızın da haklarını gözetmiş oluyoruz. Karşımızdakiler bunu sürekli olarak bir güvensizlik yaratarak konuşmalar yapıyor. Birisi yüretilen süreçle ilgili bir şüphe ortaya koyduğu zaman bizim bu konuda hiç bir çekincemiz yok. Gelin bakalım diyoruz. AK Parti açısından olağanüstü bir durum yok. Yurt dışındaki bütün açıklamaları takip ediyoruz. Yabancı basın mensuplarına da bilgi vereceğiz. AK Parti'nin her talebi kabul edildi gibi bir şey yok. Bizim taleplerimizin reddedildiği yerler de var. Lüften biraz ders çalışılsın. Her ilin her ilçenin o karar verilirken oylar nasıl şekillenmiş çelişki var mı yok mu bütün bunlara bakarak karar veriliyor. Fark azalıyor. Vatandaşın iradesinin sandığa tam yansıdığı bir durumla karşı karşıyayız.
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