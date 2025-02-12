AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Müsavat Dervişoğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dervişoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin son derece yakışıksız ve çirkin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletin onayıyla geldiğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye'de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, millete ait her türlü değeri Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadelenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bu nedenle Türkiye'de vesayetçi zihniyete karşı mücadelenin ve milli iradeyi savunmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleştiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa 'Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan' nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir."