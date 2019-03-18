AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Ankara il başkan adayı kim? Mehmet Özhaseki kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Ankara il başkan adayı Mehmet Özhaseki kimdir? İşte Mehmet Özhaseki'nin hayatı...

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1957 yılında Kayseri'de doğan Mehmet Özhaseki ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde başladığı yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1994' e kadar ticaret ile iştigal eden Özhaseki, aynı yıl yapılan mahalli seçimlerinde Kayseri-Melikgazi Belediye Başkanı, 1998'de de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

2015'te yapılan genel seçimlerde AK Parti'den Kayseri Milletvekili olarak seçilen Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile 65. Hükümet'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerini yürüttü. Halen Genel Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Kayseri Milletvekilliği görevlerini yürütmektedir.