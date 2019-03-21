'31 Mart tarihin en önemli yerel seçimi'

Programda konuşan Arslan, Downlu sporcuları ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticilerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek, başarılarının artarak sürmesini diledi.



Azim ve gayretin, başarıyı beraberinde getirdiğinin en somut ispatının downlu sporcuların başarıları olduğunu belirten Arslan, “Sizler, hiç bir engeli olmadığı halde sürekli bahaneler üretenlere ders vermeyi başaran, ders vermeye de devam eden kardeşlerimizsiniz” dedi.



Arslan, down sendromunun bir hastalık değil, sadece genetik bir farklılık olduğuna dikkati çekerek, toplumsal hayatın içinde yer alan Down sendromluların, bu gerçeğin toplumca idrak edilmesine, toplumda engelliler konusunda duyarlılığın güçlenmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Bu konudaki farkındalığın geliştirilmesi için ailelere, STK’lara ve devlete önemli görevler düştüğüne işaret eden Arslan, AK Parti iktidarları döneminde sadece down Sendromlular bakımından değil tüm engelli vatandaşlar için rehabilitasyon, toplumsallaşma, evde bakım gibi pek çok konuda ciddi ilerlemeler kaydedildiğini anlattı.

31 MART TARİHİN EN ÖNEMLİ YEREL SEÇİMİ

Arslan, Türkiye’nin 31 Mart’ta, tarihinin en önemli yerel seçimlerinden birini yaşayacağının altını çizerek, AK Parti’nin 17 yılda gerçekleştirdiği hizmetler sayesinde daima milletin teveccühü gördüğünü ve bunun huzurunu yaşadığını kaydetti.

Arslan, “Vizyonumuzun, ufkumuzun ve hayallerimizin ne denli gerçekçi olduğunu, milletimiz gayet iyi biliyor. Türkiye’nin meselelerini sahiden bilen, ona ustaca neşter vurabilecek kadrolara sahip olduğumuzu, halkımız gayet iyi biliyor. Bizler, iktidara geldiğimiz günden bu yana, hizmet siyasetini millet siyaseti haline getirme başarısını göstermiş bir partiyiz” diye konuştu.



AK Parti’nin Türkiye’nin ekonomik sorunlarına çözüm olurken aynı zamanda Türkiye’de milli birlik ve beraberliği de tesis ettiğine vurgu yapan Arslan, “Devlet ile millet arasındaki köprüler neredeyse atılmıştı, devletine inanmayan bir millet yaşıyordu bu topraklarda. Artık insanımız isteklerinin karşılanmamasından, sürekli kandırılmaktan bizar olmuştu. Kendini itilmiş, kenara atılmış hisseden, talepleri karşılanmayan insanlarımız, devlet nezdinde makbul vatandaş oldu. Alt gelir sınıfındaki insanlarımızı başımızın tacı yaptık. Toplumsal barışı, kardeşliği biz sağladık” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR AYRIMA MÜSAADE ETMEDİK



Arslan, son 17 yılda engelli vatandaşlara yönelik duyarlılığın geliştirilmesi ve farkındalık oluşmasında da büyük mesafe alındığını belirterek, “Biz insan için varız; hep bunun bilinciyle hareket ettik. İnsan söz konusu olduğu zaman, hiçbir ayrıma müsaade etmedik” dedi.



Devleti ve belediyeleri “İnsan yaratılmışların en şereflisidir” ilkesi uyarınca yönettiklerini dile getiren Arslan, sadece engelli vatandaşlar açısından değil, ötekileştirmenin her türüne karşı olduklarını, olmaya da devam ettiklerini vurguladı.



Arslan, Türkiye’nin tamamında kardeşliği esas alan bir parti olarak AK Parti’nin ötekileştirme ve ayrımcılığa son verdiğini, başörtüsü nedeniyle okuyamayan kızların, çalışamayan kadınların AK Parti ile haklarına kavuştuğunu, kendinden olmayan herkesi aşağılayan, hor gören, küçümseyen Tek Parti zihniyetinin ve kalıntılarının AK Parti ile son bulduğunu sözlerine ekledi.

Arslan, AK Parti döneminde şehirlerin çehresinin değiştiğine vurgu yaparak, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra şehirlerin AK Parti ile daha da güzelleşeceğini, alt yapı sorunlarına köklü çözümler üretileceğini bildirdi.

ÖZHASEKİ ANKARA'YI DAHA MODERN BİR ŞEHİR YAPACAK



Arslan, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin de tecrübesiyle Ankara’nın daha modern, daha güzel bir şehre dönüşeceğine olan inancını yineledi.



Ankara’nın metrolarıyla anılan bir şehir olacağını ve kentte ulaşım sorunu yaşanmayacağını, istihdamı artırarak Ankara’yı refah seviyesi yükselen bir şehir haline getireceklerini anlatan Arslan, “AK Parti rekorların partisidir, AK Parti umudun partisidir. Biliyorsunuz ki, memleket işi gönül işidir. Ankaralı hemşerilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılayacağız” değerlendirmesinde bulundu.



Arslan, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Ankara’dan çok yüksek bir oy oranı hedeflediklerini ifade ederek, Ankara’nın geleceği için bu başarının elde edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Arslan, “31 Mart yerel seçimleri için kampanya faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, siz Down Sendromlu kardeşlerimizden öğreneceğimiz çok şey var. Motivasyonun nasıl sağlanacağını, başarının nasıl elde edileceğini, sizler hepimizden daha iyi biliyorsunuz” şeklinde konuştu.



Down sendromlu ve engelli vatandaşlar konusunda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki’nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi son derece duyarlı olduğunu hatırlatan Arslan, Özhaseki’nin “Çocuk Köyü Projesi” başta olmak üzere hizmetleriyle çocuklara ayrı bir özen göstereceğini ifade etti.



Arslan, 31 Mart seçimlerine 10 gün kaldığını anımsatarak, Ankara’da hizmetlerin aksamaması için Mehmet Özhaseki’ye destek istedi.