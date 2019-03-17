En büyük planlamalarının Fatih'te yaşayan gençlerin sportif alanlara ve faaliyetlere ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Turan, "Fatih'in bir tarafı kara surları bir tarafı da denizle çevrili ama gençlerin denize güvenli bir şekilde girmeleri için bir yer yok. Şu andaki en büyük düşüncemiz şu; denizde kontrollü olarak, altından deniz suyunun geçtiği büyük bir platform oluşturmak. Gençler bu platformun üzerinde güneşlenip, denize girebilecek" diye konuştu.

"GENÇLERİ DENİZLE BULUŞTURACAĞIZ"

Projenin hazır olduğunu söyleyen Ergün Turan, "Projeyi hazırladık, inşallah Marmara Deniz'i tarafında sahilin temiz olduğu iki üç nokta tespit ediyoruz, bunun bir tanesini ilk etapta kuracağız. Aileler de bu deniz havuzlarına çocukları geldiği zaman, hem can güvenliği hem de emniyeti açısından bir şey olmayacağını bildiği için rahat edecek. İnanıyoruz ki Fatih'teki gençler geçmişte olduğu gibi denizle buluşmuş olacaklar" diye konuştu.

KONTROLLÜ VE GÜVENLİ DENİZ HAVUZU

Denizin içinde havuzların, platformların olacağını söyleyen Turan, projenin denizin içinde ve deniz suyu olacağını aktardı. Turan, güvenlik görevlileri ve can kurtaranların da görev yapacağını ve gençlerin güvenli, kontrollü bir şekilde yüzebileceğini dile getirdi. Seçildiği takdirde 1 Nisan'dan başlayarak Fatih'i ayağa kaldıracaklarını söyleyen Turan, "Gençler şimdi de gelip bazı yerlerden denize girebilir ama kumsal yok, taşların üzerinden geçmek zorundalar. Bunun getirdiği bir takım güvenlik zafiyetleri de var. Kontrollü havuz yapacağımız. Yüzer platform üzerinde bir alan olacak" ifadelerini kullandı.

"SEÇİLDİKTEN SONRA İLK İŞİMİZ PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK"

Projenin Fatih’e yeni bir değer de katacağını ifade eden Turan, "Seçildikten son ilk işimiz bu projeyi hayata geçirmek. Biz Fatih'i tekrar yaşamın merkezi yapmak istiyoruz. Fatih bizim medeniyetimizin doğduğu yer. Sosyal dokuyu güçlendirmemiz lazım. Bunun için de gençlerin ve kadınların burada yaşantılarını kolay kılacak, keyifli hale getirecek yatırımlar ve icraatlarda bulunacağız. Fatih ile ilgili en büyük hayalimiz, ilçeyi önümüzdeki 5 yıl içinde eski muhteşem günlerine kültürün, sanatın, bilimin, konuşulduğu bir yer haline çevirmek" dedi.

"BİRKAÇ NOKTADA DENİZ TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINI DA YAPIYORUZ"

Deniz temizliği çalışmalarına başladıklarını belirten Turan, “Biz şimdi 1 tane düşünüyoruz ama büyük düşünüyoruz. Marmara Denizi kıyısında düşünüyoruz. Birkaç noktada deniz temizliği çalışmalarını da yapıyoruz. Projemiz hazır, ne yapacağımız hazır. Nasıl bir proje geliştireceğimiz hususunda da ilgili firmalarla da görüşmeye yapıyoruz. İnovatif bir iş olarak inşallah burada gençlerin kullanacağı yeni bir konsept olacak” ifadelerini kullandı.