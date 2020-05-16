AK Partili gençlerden ihtiyaç sahiplerine erzak - İZMİR

AA

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yaptığı yazılı açıklamada, geleneksel olarak gerçekleştirdikleri "vefa iftarı"nı, bu sene yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.Yaptıkları değerlendirmede bu organizasyon yerine ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtma kararı aldıklarını aktaran İnan, "Önceki dönemlerde partimizde görev üstlenmiş başkanlarımızla da istişare ettik. Onlar da çok memnun kaldılar ve sadece bir günde, bin 500 erzak paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.İnan, AK Parti'nin vefa partisi olduğunu da kaydederek, "Başka hiçbir partide vefa organizasyonları göremezsiniz. Kendi teşkilat mensuplarına vefa göstermeyen siyasi çalışmalar; vatandaşa, millete nasıl vefalı olsun? AK Parti kadrolarını temelde diğer partilerden ayıran fark insan sevgisidir. Vefa duygusudur." değerlendirmesinde bulundu.