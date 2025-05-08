Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı

        Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi için bu yıl ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurularının başladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakan Tekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, yarının umut ışıkları olacak öğretmen adaylarımız, Türkiye Yüzyılı'nın eğitim neferlerini yetiştirecek Milli Eğitim Akademisi için bu yıl ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Tüm öğretmen adaylarımız başvurularını 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri, 'https://ais.osym.gov.tr' adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak belirlenmiştir. Eğitim sistemimizin niteliğini artırmak, mesleki yeterliliği yüksek, donanımlı öğretmenler yetiştirmek amacıyla kurduğumuz Milli Eğitim Akademisi, Türkiye'nin geleceğine yön verecek nice öğretmenlerimizin yetişmesine katkı sunacaktır. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom