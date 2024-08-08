Akaryakıt fiyatları: 8 Ağustos Benzin, LPG, Motorin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim veya zam geldi mi?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Araç sahipleri için, "8 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine indirim mi geldi, motorine ve LPG'ye zam var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Ağustos Benzin, LPG, Motorin fiyatı güncel son durum
Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kuru ile brent petrol fiyatından etkilenen akaryakıt fiyatlarına son olarak üst üste indirim geldi. Bu bağlamda "Benzine ve motorine zam veya indirim gelecek mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, 8 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı
BENZİNE İNDİRİM!
Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim geldi.
MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Motorin ve LPG grubunda indirim veya zam beklenmiyor.
İSTANBUL AVRUPA- ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.20 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.64 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.94 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.08 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.57 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.39 TL
İzmir’de benzin litre fiyatı: 46.19 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.75 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 22.64 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 45.76 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 44.24 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.94 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyo